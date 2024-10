Slot entediado com perguntas sobre o futuro de Alexander-Arnold Liverpool

O técnico do Liverpool, Arne Slot, continuou a afastar questões sobre o futuro do lateral-direito Trent Alexander-Arnold.

Fontes disseram à ESPN no início deste mês que o Real Madrid está acompanhando Alexander-Arnold – cujo contrato em Anfield expira no próximo verão – há algum tempo.

O Real Madrid procura um lateral-direito na janela de transferências de janeiro para substituir Dani Carvajal, que sofreu uma lesão no final da temporada durante o jogo da LaLiga contra o Villarreal, mas também com vista a substituir o jogador de 32 anos a longo prazo. .

A equipe do Liverpool de Arne Slot venceu seis dos sete jogos da Premier League desde que ele assumiu o cargo de técnico. Foto de Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

Falando em entrevista coletiva antes do confronto do Liverpool na Premier League contra o Chelsea, no sábado, Slot disse: “O que estava acontecendo é que eles estavam com suas seleções.

“Trento [Alexander-Arnold] marcou um livre fantástico como você provavelmente viu. Mesma pergunta, mesma resposta.

“Sempre haverá conversas sobre nossos jogadores e é bom que você pergunte sobre isso, significa que eles estão bem, porque se jogassem mal, você não teria perguntado. “

Conor Bradley, que poderia substituir Alexander-Arnold no time do Liverpool caso ele saísse no próximo verão, foi muito elogiado por Slot por seu desempenho nesta temporada.

“Acho que será um futuro brilhante para ele, porque ele é um jogador muito bom e jogadores muito bons é o que precisamos aqui no Liverpool”, disse Slot. “Ele se saiu muito bem, especialmente na temporada passada, quando teve que substituir Trent e agora Trent jogou muito, mas é um jogador muito bom.

“Embora tenha uma grande concorrência do Trent, normalmente jogadores muito bons chegam à equipa e é isso que também espero dele, no futuro, neste clube.”