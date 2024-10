Snake aparece no banco de reservas dos Dodgers durante a derrota do NLCS para o Mets

LOS ANGELES – Uma cobra deslizou pelo banco de reservas dos Los Angeles Dodgers durante o jogo 2 da National League Championship Series na segunda-feira.

O réptil apareceu no topo do quinto turno da derrota dos Dodgers por 7-3 para o New York Mets. Não era grande o suficiente para assustar ninguém.

A cobra foi enrolada em uma toalha e removida por um membro da equipe de campo.

Os Dodgers perdiam por seis corridas na época, mas reduziram seu déficit graças ao home run solo de Max Muncy na quinta e ao single de duas corridas de Tommy Edman na sexta.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O rali de Los Angeles ficou aquém, no entanto, porque a cobra não teve o mesmo efeito que o ganso de rali do San Diego Padres que pousou no campo do Dodger Stadium em 2022.

“Eu esperava que fosse uma cobra de rali e viramos o rali logo depois disso”, disse o apaziguador de Los Angeles Brent Honeywell. “Mas apenas algo para fazer os meninos se moverem um pouco diferentes [after] todo o resto.”

“Tivemos ‘Snakes on a Plane’, ‘Snakes on a Train’ e o mais recente sucesso de Hollywood: ‘Snake in the Dugout'”, brincou o comentarista da Fox, Joe Davis.

A Associated Press contribuiu para este relatório.