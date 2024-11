Snoop Dogg expande a coleção de presentes de Natal de ‘Snoop on the Stoop’ Spencer

Snoop Doggestá mergulhando no feriado… aparecendo com destaque na coleção expandida “Snoop on the Stoop” para que os fãs possam levar para casa sua própria versão da lenda do rap.

Spencer’s Gifts está vendendo a coleção – inspirada no fenômeno viral “Elf on the Shelf”… mas, com o elfo sorridente substituído pelo rapper da Costa Oeste.

Confira a mercadoria… Snoop está tecido em um suéter de Natal com as palavras “Merry Chrismizzle”, esperando para ser pendurado na árvore em um enfeite conversível vermelho, sentado em cima de uma casinha de cachorro em uma caneca e, no geral, apenas vibrando para os feriados .

E, para os fãs de seu relacionamento com Marta Stewartos obstinados podem comprar Snoop on the Stoop e Martha on the Mantel … bonecos como o Elf on the Shelf, que podem manter os olhos no círculo de fumaça ou no salmão defumado que você está preparando para a ceia de Natal.

Snoop’s novo álbum“Missionário” – com o qual ele colaborou Dr. Dre – sai no início de dezembro… então, recomendamos comprar logo um suéter de Natal e se aconchegar perto da lareira para ouvir o disco.