Snoop Dogg surpreende fãs em ônibus de festa aleatória, danças e cigarros

Reproduzir conteúdo de vídeo





Snoop Doggainda vive uma vida jovem, selvagem e livre… entrando em um ônibus de festa – um ônibus em que ele não foi convidado a embarcar.

O rapper postou um vídeo no X no sábado à noite… dizendo que acabou de bater em um ônibus de festa aleatório – e ele espera que todos tenham gostado de passar cerca de um minuto com ele antes de continuarem seu caminho alegre.

Confira o clipe… sem contexto aqui, mas Snoop parece simplesmente aparecer no veículo – chocando totalmente os foliões a bordo do ônibus.

Pelas reações dos pilotos, parece claro que isso não é uma armação… porque há uma série de gritos de choque e ‘WTFs’ ouvidos quando as pessoas notam a lenda do rap.

Snoop dança com os fãs chocados … antes de acender o que parece ser um cigarro contundente e fumegante como sua própria música “Ain’t Nuthin’ but a G Thang” grita no alto-falante.

É uma interação bem curta – com Snoop saindo do ônibus depois de cerca de um minuto, em vez de continuar com o grupo para o próximo local.

Snoop parece estar em todo lugar hoje em dia… clube de strip da esposaaparecendo no HOJE e até assumindo um papel importante nas Olimpíadas de Paris durante o verão.