Snowboarder olímpico procurado por distribuição de cocaína e assassinato

LOS ANGELES – Um ex-snowboarder olímpico do Canadá foi acusado de dirigir uma rede de tráfico de drogas que transportava grandes quantidades de cocaína pelas Américas e matou várias pessoas, disseram autoridades na quinta-feira.

O FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levem à prisão e extradição de Ryan James Wedding, um cidadão canadense que vivia no México e é considerado fugitivo. Wedding, de 43 anos, é acusado nos Estados Unidos de dirigir uma empresa criminosa, assassinato, conspiração para distribuição de cocaína e outros crimes, disseram promotores norte-americanos.

As autoridades dos EUA disseram que o grupo de Wedding transportou grandes carregamentos de cocaína da Colômbia, através do México e da Califórnia, para o Canadá e outros locais nos Estados Unidos, usando semi-caminhões de longa distância. Wedding, um ex-snowboarder olímpico que também enfrenta acusações de anos no Canadá, é uma das 16 pessoas acusadas em conexão com uma quadrilha que movimentava 60 toneladas de cocaína por ano, e quatro delas permanecem fugitivas, disse Martin Estrada, procurador dos EUA em Los Angeles.

“Ele escolheu se tornar um grande traficante de drogas e escolheu se tornar um assassino”, disse Estrada aos repórteres.

Krysti Hawkins, agente especial do FBI responsável em Los Angeles, disse que uma dúzia de pessoas foram presas na Flórida, Michigan, Canadá, Colômbia e México em conexão com o caso.

As autoridades dos EUA alegam que o grupo matou dois membros de uma família no Canadá em retaliação por um carregamento de drogas roubado, no que as autoridades locais disseram ser um caso de erro de identidade, e pelo menos uma outra pessoa. As autoridades disseram que apreenderam cocaína, armas, munições, dinheiro e mais de US$ 3 milhões em criptomoedas em conexão com sua investigação.

Wedding competiu pelo Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, disseram as autoridades. Ele terminou em 24º no slalom paralelo gigante.

Ele enfrenta acusações separadas de tráfico de drogas no Canadá que datam de 2015, disse Chris Leather, superintendente-chefe da Polícia Montada Real Canadense.

“Essas acusações ainda não foram resolvidas”, disse Leather.

Wedding já foi condenado nos EUA por conspiração para distribuição de cocaína e foi sentenciado à prisão em 2010, mostram registros federais. Estrada disse que as autoridades dos EUA acreditam que após a libertação de Wedding ele retomou o tráfico de drogas e foi protegido pelo cartel de Sinaloa no México.