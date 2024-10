Snowboarder Ryan Wedding procurado pelo FBI por administrar rede de cocaína e ordenar assassinatos

Snowboarder olímpico canadense Casamento Ryan é acusado de comandar uma operação massiva e violenta de tráfico de drogas – transportando rotineiramente centenas de quilos de cocaína e ordenando a morte de pessoas no processo… e agora ele é procurado pelo FBI.

Como parte da investigação, as autoridades apreenderam mais de uma tonelada de explosivos, US$ 255 mil em moeda americana, US$ 3,2 milhões em criptomoedas, armas de fogo e munições. A organização. é acusado de entregar 646 libras de cocaína somente em março de 2024… e tentou entregar 827 libras em abril, mas foi interceptado pelos investigadores.