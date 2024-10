Solo de Liam Payne e One Direction Spotify Streams disparam desde a morte

Liam PayneOs fãs de estão despejando sua tristeza em sua música, com números de streaming de suas faixas solo e músicas do One Direction surgindo no Spotify.

Antes de sua trágica morte na semana passada, Liam tinha 4,7 milhões de ouvintes mensais no aplicativo de streaming, mas esse número quase dobrou para 8 milhões agora. Além disso, seu single de estreia em 2019, “Strip That Down”, com participação Quavo acumulou mais de 800.000 streams adicionais desde então.

Os números também estão crescendo para o One Direction – eles tinham 42,4 milhões de ouvintes mensais antes, e agora estão perto de 50 milhões.

Além do mais, suas três músicas mais populares – “Night Changes”, “Story of My Life” e “What Makes You Beautiful” – ganharam de 13 a 17 milhões de streams extras.

O maior dia de streaming, embora metade de nós esteja quebrada demais para chegar perto de qualquer uma de suas músicas 💔💔 https://t.co/YAuvxqRmvl -eri (@skygodzeuss) 19 de outubro de 2024

Na verdade, no dia seguinte à morte de Liam, 1D atingiu seu maior dia de streaming de todos os tempos, acumulando 57,5 ​​milhões de streams – quase 5 vezes mais que no dia anterior!

Os números são surpreendentes, especialmente considerando que metade da base de fãs de Liam disse no X que está com o coração partido demais para ouvir sua música ainda.