Sophie Turner publica homenagem de aniversário ao novo namorado após o divórcio de Joe Jonas

Sofia Turner está claramente colocando seu divórcio no retrovisor … postando uma foto de seu namorado apenas um mês depois de dar os retoques finais em sua separação de Joe Jonas .

A atriz fez uma doce homenagem Peregrino Pearson no domingo de seu aniversário de 30 anos… mostrando os dois abraçados com um lindo pôr do sol iluminando o cenário.