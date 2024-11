Sorteio das quartas de final da Carabao Cup: Man United visitará o Spurs

O Tottenham receberá o Manchester United nas quartas de final da Carabao Cup, enquanto o atual campeão Liverpool viajará para o Southampton.

Na primeira escalação da competição nas quartas de final da Premier League em 14 anos, o Arsenal também receberá o Crystal Palace e o Newcastle receberá o Brentford.

O Man United respondeu à demissão de Erik ten Hag marcando quatro gols nos primeiros 38 minutos antes da goleada por 5 a 2 sobre o Leicester na quarta-feira, enquanto o Tottenham eliminou o Manchester City.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Dois dias após a saída de Ten Hag, o United mostrou a vantagem que tantas vezes falta sob o comando do holandês, com o meio-campista brasileiro Casemiro marcando dois dos gols do time no primeiro tempo – um deles, um chute no ângulo superior a 30 metros.

Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes também marcaram naquela série de gols iniciais, enquanto Fernandes marcou o quinto aos 59 minutos.

Ruud van Nistelrooy, ex-atacante do United, assumiu o comando do United depois de ser assistente de Ten Hag.

Foi uma noite inesquecível para o líder da Premier League, Man City, que não só perdeu a partida para o Tottenham por 2 a 1, mas também perdeu Savinho e Manuel Akanji devido a lesões, esgotando ainda mais o devastado time de Pep Guardiola.

Gols de Timo Werner e Pape Matar Sarr nos primeiros 25 minutos colocaram o Tottenham com dois gols de vantagem, antes de Matheus Nunes reduzir o déficit nos acréscimos do primeiro tempo para o City.

Akanji se machucou no aquecimento e não foi titular no jogo, enquanto Savinho machucou o tornozelo e chorou ao ser retirado de campo em uma maca aos 63 minutos. O City já está sem Rodri, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jérémy Doku e Jack Grealish devido a lesões.

O Tottenham também sofreu lesões de Micky van de Ven e Werner.

O Liverpool continuou sua defesa do título com uma vitória por 3 a 2 sobre o Brighton, motivada por uma dobradinha de Cody Gakpo.

O internacional holandês marcou aos 46 e 63 minutos no Estádio Amex, enquanto Luis Díaz marcou o terceiro aos 85, depois de Brighton ter reduzido por Simon Adingra.

O Liverpool se manteve firme depois que Tariq Lamptey marcou o segundo gol do Brighton aos 90 minutos e precisará fazer outra viagem à costa sul nas oitavas de final para enfrentar o Southampton.

O Liverpool venceu a Taça da Liga um recorde de 10 vezes, a mais recente na época passada, com uma vitória sobre o Chelsea na final.

O Newcastle venceu o Chelsea por 2 a 0 graças a um chute de perto de Alexander Isak e um gol contra de Axel Disasi, enquanto o Palace derrotou o Aston Villa por 2 a 1 em outra partida totalmente da Premier League, graças aos gols de Eberechi Eze e Daichi Kamada. Jhon Durán marcou para o Villa.

A recompensa do Palace é um jogo das oitavas de final contra o Arsenal, que venceu o Preston, da segunda divisão, por 3 a 0, após gols de Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri e Kai Havertz.

Sorteio das quartas de final

Tottenham x Manchester United

Arsenal x Crystal Palace

Newcastle x Brentford

Southampton x Liverpool

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.