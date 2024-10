Southern Miss demite o técnico Will Hall após recorde de 14-30

Southern Miss demitiu o técnico Will Hall, encerrando seu mandato entre 14 e 30 anos ao longo de quatro temporadas, foi anunciado no domingo.

Hall deverá receber quase US$ 860.000, de acordo com seu contrato. Os Golden Eagles estão 1-6 nesta temporada, após a derrota de sábado por 44-28 para o Arkansas State.

Ele teve um recorde de 7-6 em sua segunda temporada no Southern Miss, incluindo uma vitória no LendingTree Bowl, mas desde então teve um recorde de 4-15, o que levou a administração a fazer uma mudança.

“Somos gratos a Will e sua família por sua dedicação ao Southern Miss nos últimos quatro anos”, disse o diretor atlético Jeremy McClain em comunicado. “Will dedicou seu coração e alma a este programa e à formação desses jovens. Infelizmente, os resultados em campo não se alinharam com nossos objetivos e expectativas comuns.”

O técnico adjunto Reed Stringer assumirá o cargo de técnico interino. Os Golden Eagles jogam no James Madison na próxima semana.

Hall obteve notas altas por construir a cultura e recrutar a área, mas simplesmente não conseguiu continuar a trajetória que havia traçado em sua segunda temporada.

Hall teve duas passagens fortes como treinador principal em níveis inferiores no início de sua carreira, com 25-11 no West Alabama (2011-13) e 31-9 no West Georgia (2014-16).

Os dirigentes da Southern Miss acreditam que o cargo atrairá um forte grupo de candidatos, já que tem uma boa tradição e ambições de campeonato. Situa-se numa das áreas de recrutamento mais férteis do país e tem uma forte base de fãs.

“Nosso foco imediato é duplo: primeiro, apoiar nossos alunos-atletas durante o restante da temporada e, segundo, conduzir uma busca nacional abrangente para identificar o próximo líder do futebol Southern Miss”, disse McClain. “Este é um programa orgulhoso, com uma história notável e um trabalho importante no futebol universitário. Encontraremos o próximo líder para nos conduzir a uma nova era de sucesso no campeonato.”

O próximo treinador em tempo integral será o quinto do programa desde 2012.