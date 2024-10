Steelers se preparando para Justin Fields começar enquanto Russell Wilson aumenta a atividade

PITTSBURGH – Mike Tomlin pode continuar com a mão quente como zagueiro mesmo quando Russell Wilson estiver de volta de uma lesão na panturrilha, mas o técnico do Steelers disse na terça-feira que ainda não está no ponto de tomar essa decisão.

“Há potencial para isso, mas não estamos lá, como estou aqui hoje”, disse Tomlin quando questionado se o desempenho de Justin Fields em quatro jogos está tornando a saúde de Wilson irrelevante para a decisão de zagueiro titular.

Tomlin também disse que o desempenho de Fields poderia eventualmente impactar a abordagem dos Steelers para trazer Wilson de volta da lesão.

“Potencialmente poderia, mas não o fez até agora”, disse Tomlin. “O factor que nos guia neste momento é a quantidade de bola que temos à nossa frente, o quão cedo estamos neste processo. Essa tem sido provavelmente uma das variáveis ​​significativas em termos da nossa abordagem à sua reabilitação.”

No final da temporada passada, Tomlin aproveitou a mão quente do quarterback Mason Rudolph, iniciando-o em uma série de jogos obrigatórios e no jogo wild card contra o Buffalo Bills – mesmo depois que o ex-escolhido do primeiro turno Kenny Pickett foi liberado para jogar após cirurgia para entorse de tornozelo alto. Questionado se havia algo que Fields pudesse fazer para provar que deveria continuar titular, Tomlin foi direto.

“Jogue bem, ganhe”, disse Tomlin. “Esse é o nosso negócio.”

Embora Tomlin tenha dito que espera que Wilson aumente sua participação nos treinos esta semana, o treinador disse que ainda está se preparando para Fields fazer sua quinta partida como titular no domingo contra o Dallas Cowboys.

Ao discutir outras lesões, Tomlin descartou o linebacker Alex Highsmith e o guard James Daniels, enquanto deixou a participação nos treinos ditar a disponibilidade do jogo para os jogadores lesionados Jaylen Warren (joelho), MyCole Pruitt (joelho), Cordarrelle Patterson (tornozelo), Nick Herbig (tornozelo) , Keeanu Benton (tornozelo) e Isaac Seumalo (peitoral).

“Parece que [Wilson] está em um lugar onde sua participação vai ganhar alguma coisa em termos de ambiente de prática, um bolso ao vivo, se você quiser”, disse Tomlin. “Não tiraremos muitas conclusões, mas vamos apenas iniciar esse processo, e examinaremos isso dia após dia, avaliaremos sua capacidade de se mover, funcionar e se proteger e, obviamente, avaliar seu nível de produtividade. Deixaremos que isso seja o nosso guia em termos de levarmos em consideração seriamente à medida que avançamos em direção ao jogo esta semana.

“De muitas maneiras, estou assumindo a mesma postura que assumi nas últimas semanas, mas reconheço que ele está trabalhando mais hoje do que na terça-feira passada.”

Wilson tem participado de forma limitada em todos os treinos e inativo em todos os jogos desde que agravou sua lesão na panturrilha no campo de treinamento em 5 de setembro.

Com Wilson afastado, Tomlin e Fields começaram a construir a base de um relacionamento que Tomlin disse ser melhor formado em situações adversas no jogo. O técnico complementou a determinação de Fields no quarto período da derrota de domingo por 27-24 para o Indianapolis Colts.

“Perdemos vários placares no quarto período, cara, mas não senti nenhum piscar de olhos”, disse Tomlin. “Em particular, não senti nenhuma piscadela em Justin. Conversamos sobre seu comportamento constante nas últimas semanas. Em termos das coisas que aprendi e entendo sobre ele, acho que está realmente em exibição em momentos como esse…. Você realmente tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento em meio à adversidade e à competição.

“Não estou tentando agravar nosso relacionamento, se você quiser. E assim, estando nas circunstâncias, é uma oportunidade para ele me conhecer, para eu conhecê-lo e lutar e lutar juntos, mas não só por ele mas muitos caras novos.

Fields foi responsável por três touchdowns no segundo tempo, recuperando-se de um sack, fumble e perda de 20 jardas na terceira descida no terceiro quarto, quando tentou escapar da pressão, escorregou e caiu.

Completando 22 de 34 tentativas para 312 jardas, Fields se tornou o primeiro jogador na história do Steelers com 300 jardas de passe, 50 jardas corridas e 2 touchdowns corridos em um jogo, de acordo com a ESPN Research.

“Quando você está nesses momentos e tem a oportunidade de mostrar quem você é nesses momentos, há menos especulação”, disse Tomlin sobre o que aprendeu sobre Fields. “E então algumas coisas sobre as quais eu estava especulando na semana passada sobre seu comportamento constante… acabaram de se solidificar e se verificaram com os desafios que enfrentamos. [vs. the Colts].”