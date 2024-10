Steph Curry aparece na Costco e as pessoas enlouquecem com sua presença com MVP, MVP, MVP..!

Stephen Curry deixou os compradores da Costco atordoados e sem palavras quando apareceu para fazer compras no supermercado popular.

A multidão, que o respeitou e não se apressou em tocá-lo ou assediá-lo, surpreendeu-o em uníssono com o canto que as estrelas mais gostam: MVP, MVP, MVP…!disseram-lhe enquanto o Jogador dos Guerreiros agradeceu-lhes com um amplo sorriso.

Além de toda a glória que ele trouxe ao GSWos fãs de basquete não esquecerão que ele foi a estrela que permitiu o Seleção dos EUA para ganhar o ouro no Olimpíadas de Paris depois de suas duas atuações mais estelares: na semifinal, quando seu 36 pontos aniquilaram a Sérvia e na final, quando os locais sofreram com o seu 24 pontos.

Deve ser lembrado que depois de chegar em São Francisco ele estendeu seu contrato com o Warriors por mais uma temporada, então ficará lá até 2027, em troca de cerca de US$ 62,6 milhões.

Depois de ser visto no Aberto dos EUA com sua esposa Eles são novosdesta vez o Estrela dos guerreiros fui às compras sozinho.

O que foi mais surpreendente para supermercado consumidores foi que Caril agiu como um deles e em nenhum momento recebeu tratamento especial dos funcionários da Costco por ser a estrela que é.