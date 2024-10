Stephanie White deixa o cargo de técnica do Sun após duas temporadas

Stephanie White deixou o cargo de técnica do Connecticut Sun, anunciou a equipe na segunda-feira.

Em suas duas temporadas em Connecticut, White teve um recorde de 55-25 (incluindo 28-12 nesta temporada) e levou o Sun a duas aparições nas semifinais. Ela ganhou o prêmio de Treinadora do Ano da WNBA em 2023.

“Nós nos separamos em bons termos porque alguns dos [White’s] O processo de tomada de decisão não se trata apenas do basquete”, disse a presidente do Connecticut Sun, Jen Rizzotti, à ESPN, acrescentando que ela presume que White falará sobre sua decisão mais tarde.

A WNBA agora tem sete vagas para treinador principal. Antes do anúncio do Sun, o Indiana Fever foi o último a deixar seu técnico principal, Christie Sides.

O Chicago Sun-Times informou na segunda-feira que o Fever tinha como alvo White para substituir Sides como técnico. White treinou anteriormente o Fever em 2015 e 2016.

White não confirmou o que pode acontecer a seguir para ela, mas disse que foi uma “decisão profissional e pessoal” deixar o Sun e agradeceu a Connecticut pelo que a organização fez por ela.

“Não é uma decisão fácil deixar Connecticut, mas acho que é a melhor para minha família e minha carreira”, disse White à ESPN. “Significou muito para mim – estou muito grato a Jen e à organização. É uma organização de primeira linha. Para mim, poder voltar a ser treinador – o que eu não sabia se seria possível – – com uma equipe e uma comissão técnica tão excelentes, significou muito para mim.

“Portanto, isso não foi fácil. Mas certamente, no final das contas, é difícil para mim estar longe da minha família. Portanto, do ponto de vista profissional e pessoal, sinto que é a melhor decisão.”

O Sun procurará contratar o substituto de White de preferência nas próximas semanas, disse Rizzotti.

“Acho que o número 1 é apenas alguma estabilidade durante um período incerto na WNBA”, disse Rizzotti à ESPN sobre o que a franquia está procurando. “Acho que há uma grande probabilidade de haver muita rotatividade nas escalações da liga e quero procurar um líder que esteja pronto para nos liderar no futuro, para ser capaz de manter um nível de competitividade, e se tivermos que reformular um pouco nossa escalação, para podermos crescer com essa equipe e crescer como organização.”

The Sun – que apareceu nas semifinais em cada uma das últimas seis temporadas – atualmente tem todo o seu elenco, fora Marina Mabrey, Tyasha Harris e Olivia Nelson-Ododa, definida para atingir a agência gratuita em 2025. Isso inclui estrelas All-Stars Alyssa Thomas, DeWanna Bonner e Brionna Jones.

“Acho que sempre teremos o objetivo de vencer um campeonato, mas talvez seja necessário seguir um caminho diferente”, disse Rizzotti. “E eu gostaria de dar ao nosso próximo treinador tempo para descobrir o que é isso.”

Rizzotti disse que a organização terá a mente aberta quanto aos tipos de candidatos que considera, mas que “ter treinadores [in-market year-around] para garantir que haja continuidade em torno do contato com os jogadores, dos treinos e do tempo face a face, ser capaz de desenvolver o que estamos fazendo na comunidade” é uma prioridade.

“O difícil é que existe a percepção de que não há muita segurança no emprego na WNBA. Não acho que seja o caso em Connecticut”, disse Rizzotti. “Eu gostaria de pensar que este é um lugar onde você pode ter algum tempo para construir a escalação e o programa da maneira certa”.