Stephen Curry (dedo) fica de fora do final da pré-temporada do Warriors

SAN FRANCISCO – O armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, ficará de fora da final da pré-temporada do time na sexta-feira por causa de uma torção no dedo indicador direito.

Curry machucou o dedo no treino de quinta-feira, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr, antes do jogo de sexta-feira contra o Los Angeles Lakers.

Kerr disse não acreditar que a lesão seja muito grave e espera que Curry esteja disponível na noite de estreia, quarta-feira, contra o Portland Trail Blazers.

Curry machucou o dedo originalmente na última sexta-feira, quando foi pego com uma camisa contra o Sacramento Kings, e Curry foi excluído do jogo seguinte. Na terça-feira, Curry disse que ainda sentia algum desconforto, mas jogaria mais tarde naquela noite contra o Lakers.

Curry usava uma bandagem no dedo, mas arrancou-a no meio do terceiro quarto.

Originalmente, Kerr queria que o jogo de pré-temporada de sexta-feira fosse um ensaio geral para a noite de estreia. Mas com Curry indisponível, Kerr disse que planeja mexer mais em suas escalações e rotações enquanto continua tentando encontrar seus cinco titulares.

Enquanto isso, o técnico do Lakers, JJ Redick, disse que estava descansando todos os seus titulares – LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves, Rui Hachimura e D’Angelo Russell – contra o Golden State.

O novato do Lakers, Dalton Knecht, que teve um desempenho espetacular de 35 pontos na quinta-feira, também está de fora depois de bater de joelhos em um jogador do Phoenix Suns na vitória na prorrogação.

Dave McMenamin da ESPN contribuiu para este relatório.