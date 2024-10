Stephen Thompson divulga comunicado após derrota por nocaute no UFC 307

Stephen Thompson estava tendo sucesso em pé contra Joaquin Buckley, tentando voltar aos trilhos depois de perder três de seus últimos quatro no UFC 307 de sábado à noite, mas Buckley riu por último com um gancho de direita monstruoso que o deixou inconsciente no meio do terceiro round. em Salt Lake City (assista ao final).

Agora com 1-4 desde 2021 — e 4-7-1 desde que disputou o ouro do UFC em 2016 —, “Wonderboy” recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs. Bem humorado, o veterano de 41 anos também brincou sobre não se lembrar de como voltou ao hotel após um nocaute tão violento.

Confira o vídeo abaixo.

“Não há muito a dizer além de que agradeço sinceramente todo o amor e apoio que senti dos fãs esta noite e sempre o amor que vocês me mostraram realmente enche meu coração”, escreveu Thompson no post. “O barulho da multidão enquanto eu caminhava até a jaula e meu nome era anunciado é algo que guardarei para sempre. Me desculpe por não ter feito isso esta noite. Muito amor para todos vocês e muito amor para SLC.”