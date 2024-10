Stephen Thompson zomba da sugestão de que Shavkat Rakhmonov apenas passe por Belal Muhammad

Belal Muhammad teve que se esforçar para ter a chance de se tornar campeão do UFC, mas mesmo depois de ganhar o título de forma desequilibrada sobre Leon Edwards, ele está de volta ao papel familiar de azarão novamente.

Embora nada seja oficial, Muhammad parece destinado a defender seu título contra Shavkat Rakhmonov no final de 2024 ou no início de 2025. Com um recorde invicto e uma taxa de finalização de 100 por cento em sua carreira, Rakhmonov já é o favorito para tirar o título de Muhammad dele caso eles se encontram.

Mas Stephen “Wonderboy” Thompson é rápido em pisar no freio na coroação prematura de Rakhmonov, tendo lutado contra ele e Muhammad nos últimos três anos.

“Belal, ele tem todas as chances de ir lá e se sair bem contra o Shavkat, assim como o Shavkat tem chance de vencê-lo”, disse Thompson ao MMA Fighting. “Quero dizer que ele é o campeão. Como você pode sentar aí e dizer [Shavkat] vai passar por ele quando tudo o que vimos de Belal é apenas dominação de todos? Não me lembro da última briga que ele teve.

“Ele fez isso com Sean Brady, ele o superou, o superou. Ele fez isso com todo mundo. Eu, Leon, Gilbert Burns. Ele lutou contra todos os estilos. Ele lutou contra atacantes. Ele lutou com grapplers. Ele já lutou com lutadores de MMA muito completos. Vamos, você não pode sentar aí e me dizer [Shavkat] vai passar por Belal.”

Verdade seja dita, Thompson já teve uma opinião semelhante sobre Muhammad antes de assistir o futuro campeão do UFC enfrentar o famoso grappler Demian Maia apenas seis meses antes de eles lutarem.

Esse foi um alerta que forçou Thompson a reconsiderar Maomé como um tipo de ameaça totalmente diferente e ainda assim não o impediu de perder uma decisão unânime quando se conheceram.

“Pensei da mesma forma sempre que ele lutou com Demian Maia”, disse Thompson sobre Muhammad. “Acho que o Demian Maia vai acabar com esse cara. Demian Maia não conseguiu derrubar esse cara. Uma das melhores defesas de queda que já vi. Demian Maia, se ele quiser você no chão, você vai cair e o Belal fez um trabalho incrível naquela luta e com todos desde então.”

Thompson também elogia muito Rakhmonov depois que ele sofreu uma derrota por finalização para o principal candidato aos meio-médios em dezembro passado. Mas só porque Rakhmonov parece imparável não significa que não possa ser derrotado.

“Eu sei [Belal is] o lutador mais baixo e Shavkat é um grande atacante. Ele tem uma boa luta agarrada, mas Belal também”, disse Thompson. “Quando a situação chegar, se eles não conseguirem derrubar um ao outro, acho que será uma luta em pé. Mais ou menos como o Kamaru Usman-Colby Covington [fights]acho que eles vão se anular com sua luta. Eles não serão capazes de derrubar um ao outro.

“Então vai ter que ser com quem tem a melhor trocação? Belal tem um tanque de gasolina. Shavkat gosta de controlar o ritmo durante a luta. Ele não está na sua cara o tempo todo dando golpes como Belal está. Acho que vai ser um bom teste para ambos. Acho que vai se transformar em uma partida marcante.”

Embora Muhammad tenha muitas armas em seu arsenal, Thompson acredita que seu notável condicionamento pode realmente estar no topo da lista. Ele viu isso em exibição quando Muhammad desmantelou Edwards em cinco rodadas para se tornar campeão em julho.

Thompson também viu Rakhmonov desacelerar consideravelmente em uma batalha mais acirrada do que o esperado contra Geoff Neal, que durou quase todos os três rounds.

“Geoff Neal, isso não foi tão rápido quanto Belal [fights]”, disse Thompson. “Belal vai fazer um ritmo ainda mais difícil, um ritmo ainda mais intenso do que Geoff Neal fez com Shavkat. Ele vai ficar na sua cara, procurando a queda, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e só fazendo você trabalhar cinco rounds de cinco minutos.

“Se passar do terceiro, você vai começar a ver aquele cansaço, eu acho. Só pelo que vi de Shavkat, acho que ele vai ficar um pouco cansado, um pouco cansado.”

Thompson não escolherá um vencedor porque sabe que a luta não é fácil de prever. Mais do que tudo, ele enfatiza que a exclusão de Maomé é feita por sua própria conta e risco.

“Acho que se Shavkat vencer, será difícil”, disse Thompson. “Eu não acho que ele passe por ele nem um pouco.

“Tiro meu chapéu para Belal. Eu acho que ele é muito bom. Acho que a luta com Shavkat seria uma luta incrível para ele.”