Steve Sarkisian, do Texas, pede aos fãs que usem de discrição após multa da SEC

AUSTIN, Texas – O técnico Steve Sarkisian disse na segunda-feira que a “base de fãs apaixonados” do Texas Longhorns precisa usar “melhor discrição” depois que a escola foi multada e ameaçada com novas sanções pela SEC.

Os torcedores do Texas jogaram garrafas de água e lixo no campo no terceiro quarto da derrota de sábado à noite para a Geórgia, após uma aparente penalidade de interferência de passe contra os Longhorns. O jogo foi adiado brevemente para limpeza antes que a penalidade fosse finalmente revertida.

Sarkisian entrou em campo no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium para implorar aos fãs que parassem de atirar coisas.

“Sei que temos uma base de fãs apaixonada e acho que isso foi demonstrado no sábado à noite”, disse Sarkisian na segunda-feira. “Acho que todos nós ficamos um pouco chateados naquele momento. Só acho que todos precisamos ter um pouco mais de discrição em momentos como esse.

“Não queremos que essa seja a narrativa de que é disso que se trata o DKR. Foi um jogo de futebol muito bom para que esse fosse o ponto focal de tudo. [the penalty reversal] certo.”

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, caminhou até a linha de 10 jardas para dizer aos fãs que parassem de jogar itens no campo enquanto os funcionários e seguranças limpavam os escombros. Rede Sara Diggins/USA TODAY via Imagn Images

Até o ator Matthew McConaughey, formado pela escola e “Ministro da Cultura” da universidade, deixou uma mensagem para os fãs dos Longhorns após o incidente de sábado.

“Vamos cair na real sobre a bomba que bombardeou a falha de campo que tivemos”, McConaughey postou para X. “Não é legal. mostre-se como nenhum outro e ainda mantenha nossa classe.

“Então, daqui para frente, vamos limpar esse tipo de besteira e deixar isso para trás para sempre. Temos que apertar as mãos sobre isso.”

Os administradores escolares e funcionários da SEC condenaram os atos dos fãs no domingo.

A SEC multou o Texas em US$ 250 mil e disse que a escola deve atender aos requisitos atribuídos pelo comissário da SEC, Greg Sankey, que incluem o uso de recursos disponíveis para encontrar e suspender fãs que jogaram detritos, revisar as políticas de disponibilidade de álcool e fornecer um relatório das descobertas da escola à SEC.

A SEC não suspendeu as vendas de álcool do Texas, mas a liga disse que pode fazê-lo se os Longhorns não atenderem a esses requisitos.

O Texas emitiu uma declaração conjunta do presidente do conselho de regentes, Kevin Eltife, do presidente do UT, Jay Hartzell, e do diretor atlético Chris Del Conte, que condenou o lançamento de garrafas e pediu desculpas aos jogadores e funcionários da Geórgia, à SEC e aos dirigentes do jogo.

“Este tipo de comportamento não será tolerado”, afirmou o comunicado. “Estamos empenhados em promover um ambiente positivo para todos os participantes, equipas, árbitros e adeptos, e tomaremos medidas para garantir que este tipo de comportamento não volte a acontecer”.

O Texas não disse quais serão essas etapas.

A Associated Press contribuiu para este relatório.