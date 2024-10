Stevenson dos Bears pede desculpas pela ‘falta de foco’ no Hail Mary dos Commanders

LANDOVER, Maryland – O cornerback do Chicago Bears, Tyrique Stevenson, pediu desculpas no domingo à noite depois de ser visto provocando a multidão de Washington segundos antes de ele e seus companheiros desistirem de um touchdown de Hail Mary com o tempo expirado para perder para os Commanders por 18-15.

O vídeo postado nas redes sociais mostrou Stevenson apontando para as arquibancadas e levantando os braços no ar, de costas para a linha de scrimmage, quando a bola foi lançada. Ele se atrasou para chegar ao jogo, então levantou a bola, apenas para Noah Brown, do Washington, pegá-la na end zone.

“Para Chicago e meus companheiros de equipe, minhas desculpas pela falta de consciência e foco”, escreveu Stevenson nas redes sociais. “O jogo não termina até que o relógio chegue a zeros. Não podemos considerar nada garantido. Anotações feitas, melhorias acontecerão.”

Os Bears, que estavam se despedindo, tiveram sua seqüência de vitórias encerrada em três.

“Tudo se resume à última jogada, e já praticamos essa jogada centenas de vezes desde que chegamos aqui”, disse o técnico do Bears, Matt Eberflus. “Terei que ver qual foi a execução disso, mas temos um corpo sobre um corpo, boxeando caras como se fosse basquete no final. Temos um cara na borda que derruba a bola. Tenho um cara que vai atrás da pilha, preciso dar uma olhada e detalhar e ter certeza de que estaremos melhores na próxima vez.

Os Bears tinham acabado de avançar faltando 25 segundos para o fim da corrida de touchdown de Roschon Johnson de 1 jarda.

“Quando você perde um jogo como esse, é difícil engolir”, disse Eberflus. “Fiquei entusiasmado com a forma como eles lutaram para ter a chance de vencer aquele jogo. É importante analisar isso também.”

Stevenson fez sete tackles e teve um passe defendido no início do jogo. Ele teve dificuldades na cobertura enquanto o Chicago permitia que o novato Jayden Daniels arremessasse 326 jardas.

Houve muitos problemas para os Bears antes do Hail Mary, incluindo o quarterback novato Caleb Williams se atrapalhando em uma troca com o atacante Doug Kramer Jr. Williams também acertou um sack para tirar o Chicago do alcance do field goal. Ele acertou 10 de 24 passes para o menor número de finalizações de sua carreira até o momento.

“Tenho que melhorar”, disse Williams. “Tenho que tirar a bola das minhas mãos. Tenho que jogá-la para fora de campo nessa situação. A parte mais difícil do trabalho é que você quer sair e fazer jogadas e fazer coisas especiais, mas você também tenho que entender que essa é a peça.”

