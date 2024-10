Stewart e Laney-Hamilton entregam como série de nível Liberty com Lynx

NOVA YORK – Breanna Stewart disse que por mais decepcionante que tenha sido a derrota do New York Liberty no jogo 1 nas finais da WNBA na quinta-feira, ela não perdeu o sono por causa disso. Ela revisou o vídeo de seu lance livre que terminou no final do tempo regulamentar e a bandeja que ela errou no final da prorrogação.

Em nenhum dos casos ela pensou ter feito algo fundamentalmente errado; os tiros simplesmente não caíram. Isso permitiu que ela descansasse sem pensar muito nisso. Ainda assim, quando você é duas vezes MVP da liga, mal pode esperar para se redimir.

“No momento em que o jogo terminou na quinta-feira, eu estava ansioso pelo domingo”, disse Stewart.

Na vitória do Liberty por 80-66 no jogo 2 sobre Minnesota, as impressões digitais de Stewart cobriram o placar. Ela liderou Nova York com 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e um recorde de 7 roubos de bola nas finais da WNBA. Ela se juntou a Alyssa Thomas em 2019 como a única jogadora a registrar 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 5 roubos de bola em um jogo das finais, de acordo com a ESPN Research.

Stewart também teve uma grande responsabilidade em desacelerar a estrela de Minnesota, Napheesa Collier, que fez 16 pontos e 8 rebotes, mas também 7 viradas.

Stewart é o melhor quando é importante A noite de 21 pontos de Breanna Stewart contra o Lynx no Jogo 2 de domingo foi seu nono jogo nas finais da WNBA na carreira com pelo menos 20 pontos, o segundo maior na história da WNBA. Jogador Jogos finais de 20 pontos Maya Moore 10 Breanna Stewart 9 Cynthia Cooper 8 Diana Taurasi 8 – Pesquisa ESPN

Stewart era sênior e Collier caloura na última equipe feminina do campeonato nacional da UConn, em 2015-16. O técnico dos Huskies, Geno Auriemma, esteve presente no jogo de domingo, e Stewart brincou que já era hora de ele vir ao Brooklyn para vê-la jogar. Ele viu a versão adulta do jogador que levou UConn a quatro títulos consecutivos da NCAA.

“Ela estava espalhada pelo chão, causando estragos em tudo, estava nas brechas e dificultando as coisas [for the Lynx]”, disse Courtney Vandersloot, guarda de Nova York, sobre Stewart. “Quando você tem seu melhor jogador, seu líder, jogando tão duro quanto ela, noite após noite e impactando o jogo de maneiras diferentes – não apenas marcando e rebotes. Ela está fazendo outras coisas – é um grande motivador para todos e ela estabelece o padrão para nós”.

O Liberty também teve um grande jogo ofensivo de uma fonte mais inesperada no domingo. Betnijah Laney-Hamilton, que lutou contra problemas nos joelhos que a forçaram a perder 10 jogos na temporada regular, empatou o recorde da temporada com 20 pontos, ao mesmo tempo que cobriu muito terreno na defesa.

“Ela estava cavando fundo e era disso que precisávamos”, disse a técnica Sandy Brondello.

Laney-Hamilton disse: “Acho que isso me dá um pouco de impulso à medida que continuamos a série. Foi muito bom porque sei que tenho lutado, física e mentalmente, enquanto passo por tudo. “

A vitória igualou a série melhor de cinco rumo aos próximos dois jogos em Minneapolis. O Liberty e o Lynx, os primeiros e segundos colocados nos playoffs, empataram com o melhor recorde da temporada regular em casa este ano, cada um com 16-4. O Liberty também teve o melhor histórico de estrada, também 16-4.

Os 18.046 torcedores estabeleceram no domingo um recorde para um jogo do Liberty no Barclays Center, onde o time joga em tempo integral desde 2021. Grandes multidões são esperadas para o jogo 3 na quarta-feira e o jogo 4 na sexta-feira no Target Center. Stewart disse que ela e o Liberty estão prontos para isso.

“Nós abraçamos isso; gostamos quando está alto, quando está difícil”, disse Stewart. “Espero que seja uma atmosfera incrível para ambos os jogos. [It’s about] não ficar muito alto ou muito baixo; as coisas vão parecer maiores do que são porque estão jogando em casa. Tenho certeza que Minny disse a mesma coisa quando eles estavam jogando aqui.”

Evitar uma desvantagem de dois jogos era fundamental para Stewart e o Liberty após a derrota de quinta-feira por 95-93, na qual deixaram escapar uma vantagem de 15 pontos nos últimos 5 minutos do regulamento. Como o Nova York nunca ganhou um campeonato nas 27 temporadas anteriores da WNBA, o Liberty exerce uma pressão histórica sobre eles.

Mas no sábado, o Liberty parecia mais otimista após o treino. Stewart previu então que ela não se deixaria sentir nenhuma ressaca pela derrota no Jogo 1.

“Não posso me esforçar para ser a melhor, para ser ótima, mas ter medo de falhar”, disse ela. “Isso é o que acontece quando você se coloca em situações importantes e de alto estresse. Você enfrenta um possível fracasso. Sim, fiquei chateado porque poderíamos ter vencido [Thursday’s] jogo. Mas estou feliz por ter tirado as fotos. Durante todo esse processo, minha equipe me apoia em cada etapa do processo.”

Brondello disse que disse a Stewart logo após a derrota de quinta-feira: “‘Olha, isso não é por sua conta. Isso é por nossa conta.’

“Ganhamos juntos como equipe, perdemos juntos como equipe. Não há dedos apontando. Todos nós poderíamos ter feito as coisas melhor. Dói, mas o que vamos fazer a respeito? Temos que pegar Stewie. Uma coisa sobre Stewie, ela se recupera bem rápido.”