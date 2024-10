Suárez certo sobre alguns problemas do Uruguai com Bielsa – Valverde

O meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, concordou com as declarações de Luis Suárez sobre as difíceis condições de trabalho impostas pelo técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, mas disse que os problemas só deveriam ser discutidos internamente.

“No final, há coisas que são verdadeiras”, disse Valverde numa zona mista. “No final das contas não é preciso negar nada, é preciso ser sempre honesto, mas também é verdade que o melhor a fazer em relação aos problemas é falar sobre eles entre a equipe, falar sobre eles com quem precisa. ser falado.”

Sergio Rochet, goleiro da seleção uruguaia e do Sport Club Internacional, posteriormente ecoou o sentimento de Valverde, ao mesmo tempo que concordou com as declarações de Suárez.

“É verdade que algumas coisas aconteceram”, disse ele. “Alguns problemas surgiram e precisam ser resolvidos a portas fechadas. A prioridade é estar em um ambiente harmonioso para o bem da equipe”.

Suárez expôs o estado atual da La Celeste sob o comando de Bielsa em entrevista recente, enfatizando a separação entre jogadores e comissão técnica.

“No Complexo Celeste, os funcionários não estão autorizados a entrar e nos cumprimentar e comer conosco”, disse ele no programa da DirecTV “O futebol se fala assim.“

Federico Valverde em ação pelo Uruguai durante a Copa América. Omar Vega/Getty Images

“Eles têm que ter cuidado até na porta que têm que entrar. Parte-me o coração que assim seja a vida no Complexo hoje… Matías Vecino foi o primeiro a prever o que estava por vir. Vecino, que tinha 30 anos, saiu de um dia para outro?”

O atacante do Inter Miami continuou detalhando os efeitos da liderança de Bielsa durante a Copa América de 2024.

“Houve situações na Copa América que me magoaram, mas não as contei por uma questão de coexistência”, disse Suárez no programa. “Muitos jogadores se reuniram para pedir ao técnico que pelo menos nos desse bom dia, mas ele nem nos cumprimentou.”

Embora o Uruguai tenha terminado o torneio da Conmebol em terceiro lugar depois de derrotar o Canadá por 2-2 (4-3) nos pênaltis, Suárez expressou preocupação com o estado da seleção nacional sob o comando de Bielsa.

“Bielsa dá uma conferência e fala coisas maravilhosas sobre as pessoas, e em Nova York houve um dia em que ele nos pediu para não pararmos para cumprimentar as pessoas e eu me levantei e disse a ele que íamos cumprimentar as pessoas de qualquer maneira”, disse ele.

“Tive uma conversa de cinco minutos com Bielsa, falando como líder do grupo, e no final ele apenas respondeu: ‘Muito obrigado’.

Apesar dos problemas em curso, Valverde disse que a seleção deve agora seguir em frente e focar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, pelo bem do país.

“No final disso, temos que seguir em frente”, disse ele. “Temos que ir com a esperança de vestir a camisa da seleção e pensar apenas em vencer e dar o melhor ao país”.

La Celeste está em terceiro lugar no ranking da Conmebol, com 15 pontos em oito jogos, e volta à ação no dia 11 de outubro, contra o Peru, na próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.