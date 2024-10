Suspeito de arma de reunião de Trump rejeitou o motivo da conversa com os federais depois que eles o mantiveram esperando, diz o xerife

O suspeito armado que foi preso sob acusação de porte de arma do lado de fora Donald TrumpO comício de Coachella na Califórnia ficou feliz em conversar com os delegados do xerife que o prenderam, mas ele não foi tão falador com os agentes federais… porque eles o fizeram esperar muito por uma entrevista… e agora os federais não não tenho um motivo.

Xerife do condado de Riverside Chade Bianco diz ao TMZ … o suspeito, 49 anos Irmão Millerteve uma interação cordial no sábado com os deputados que o entrevistaram e foi cooperativo.

O xerife diz que os deputados conversaram especificamente com Miller sobre as armas que ele supostamente possuía, porque as armas eram o motivo ele foi preso … mas o protocolo exige que agentes federais descubram o motivo.

O problema é… O xerife Bianco nos conta que os federais demoraram muito para aparecer e falar com Miller, que ficava cada vez mais frustrado e irritado quanto mais esperava. Relatável.

Quando o FBI e o Serviço Secreto chegaram, o xerife Bianco disse que Miller se recusou a falar com os federais… então os agentes não conseguiram extrair um possível motivo do cara. Ah!

Parece que os federais estavam lidando com um homem com muito pouca paciência para a burocracia… mesmo depois duas tentativas frustradas de assassinato este ano. 🤷🏽‍♂️

Em vez disso, fomos informados de que Miller pediu um advogado e leu seus direitos de Miranda… e então ele foi processado na prisão do condado e emitiu uma citação para comparecer ao tribunal em uma data posterior. Ele poderia, no futuro, decidir cooperar com investigadores federais – ou ser obrigado a comparecer a uma entrevista.

O xerife Bianco diz acreditar que Miller queria matar Trump… mas em entrevistas à mídia, Miller negou que essa fosse sua intenção. Claro, os federais nunca conseguiram descobrir o motivo de Miller… então é impossível saber com certeza.

Entramos em contato com um representante do Serviço Secreto, que nos encaminhou ao FBI. O escritório do FBI em Los Angeles se recusou a comentar além da declaração do Ministério Público dos EUA no domingo… os promotores disseram estar cientes da prisão, mas disseram que Trump nunca esteve em perigo.