Suspeito de série de assaltos em Penedo é preso em operação da Polícia Civil

Após uma intensa investigação, o homem suspeito de cometer uma série de assaltos em Penedo e região foi preso nesta quinta-feira, 31 de outubro. Identificado pelas autoridades após diversos crimes, ele foi capturado em uma operação da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, realizada no município de Pilar, Alagoas.

Segundo o delegado Dr. Rômulo Andrade, o homem estava sendo monitorado desde a semana passada, quando os crimes causaram alvoroço em Penedo e Igreja Nova. “Esse indivíduo, que aterrorizou a nossa cidade e cometeu cerca de 10 assaltos, foi localizado e preso graças ao excelente trabalho de inteligência liderado pelo delegado Gustavo Henrique”, afirmou Dr. Andrade em vídeo divulgado pela polícia.

As ações do suspeito ganharam notoriedade após serem flagradas por câmeras de segurança em diversos pontos de Penedo. Vestido com uma camisa vermelha e bermuda bege, ele usava uma moto e estava armado para cometer os crimes. As imagens ajudaram a polícia a traçar o perfil e o comportamento do criminoso, facilitando sua localização e captura.

A Operação

De acordo com o delegado Rômulo Andrade, o criminoso tentou escapar dos cercos em Penedo, buscando refúgio em Pilar. “Desde a semana passada, garantimos à população que ele seria preso, e hoje cumprimos esse compromisso. Não aceitamos que um indivíduo como esse venha para Penedo e cause tanto dano à vida de cidadãos inocentes,” declarou o delegado.

A prisão do suspeito foi recebida com alívio pela população de Penedo, que viveu momentos de tensão com a sequência de assaltos registrados em áreas movimentadas, como a Rodovia AL-110, Complexo de Saúde Dr. Hélio Nogueira Lopes e Rua Nova. Em um dos assaltos, o suspeito quase causou a morte de uma mulher ao tentar disparar sua arma contra ela; felizmente, a arma falhou, mas a vítima ainda sofreu um ferimento na mão.