Suspeito de tiroteio no escritório da campanha Harris tinha mais de 120 armas em casa, afirma o promotor

Jeffrey Michael Kellyo suspeito preso em conexão com o tiroteio de Kamala Harris‘ escritório de campanha no Arizona, pode ter planejado um evento de “vítimas em massa” … isso de acordo com o promotor Neha Bhatia.

A promotora do condado de Maricopa fez a afirmação no tribunal na quarta-feira, alegando que agentes federais lhe disseram que mais de 120 armas e 250 mil cartuchos de munição foram descobertos na casa de Kelly após sua prisão.

Ela disse que miras telescópicas, coletes à prova de balas e silenciadores também foram descobertos na casa pelas autoridades durante a busca… junto com uma metralhadora em seu carro.

Kelly também foi acusada de pendurar sacos de pó branco em cartazes políticos forrados com lâminas de barbear em Ahwatukee… um bairro ao sul de Phoenix.

Com base nos itens recuperados na apreensão, Bhatia observou que os agentes suspeitam que Kelly “estava se preparando para cometer um ato de vítimas em massa”.

De acordo com a polícia, Kelly disparou primeiro balas de BB no escritório de campanha – que também serve como escritório do Comitê Nacional Democrata de Tempe. Ele então supostamente disparou tiros na porta da frente e na janela do escritório.

Bhatia diz que os tiroteios ocorreram nas primeiras horas de setembro. 16 de setembro. 23 e out. 6, e afirma que Kelly “tinha armas consistentes com as que foram usadas” nos tiroteios.

Felizmente, ninguém estava dentro do prédio comercial durante o tiroteio… mas um porta-voz do Departamento de Polícia de Tempe observou que os repetidos incidentes levantaram preocupações de segurança para os funcionários lá dentro.

Kelly – que já havia sido preso em 2022 por supostamente roubar cartazes de campanha – foi acusado de vários crimes, incluindo cometer um ato de terrorismo, disparo ilegal de arma de fogo e disparo contra uma estrutura não residencial. Ele também foi acusado de danos criminais por contravenção.