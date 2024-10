Suspeito empunhando espingarda é morto a tiros após atirar contra policiais em perseguição diante das câmeras

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um homem foi morto a tiros por policiais em Illinois depois de abrir fogo contra policiais após uma perseguição selvagem que começou quando ele supostamente atirou em seu próprio pai – e a cena dramática foi capturada em vídeo da polícia.

O Gabinete do Xerife do Condado de Kendall e o Departamento de Polícia de Plano divulgaram segmentos gráficos da filmagem do incidente do mês passado… e mostram o suspeito, de 36 anos Nicholas Novaksaltando de seu veículo em um cruzamento com uma espingarda na mão, atirando pelo menos uma vez contra os policiais que responderam.

Um delegado do xerife do condado de Kendall e um policial de Plano responderam ao fogo com cerca de uma dúzia de tiros… e a filmagem mostra o suspeito caindo no chão após ser atingido.

Ele foi transportado para um hospital local, onde foi declarado morto.

911 gravações de áudio que antecederam o tiroteio também foram lançadas… apresentando o pai de Nicholas, de 70 anos Russell Novakrelatando uma potencial invasão domiciliar na noite de 27 de setembro.

Russell relatou que algumas de suas armas estavam faltando e notou sinais de entrada forçada em sua casa – mas de repente ele começou a gritar e um grande estrondo foi ouvido e a linha ficou muda. Na mesma época, outra pessoa ligou para o 911 para relatar tiros disparados na área.

Imagens da câmera corporal então pega com o primeiro policial do Plano respondendo à invasão de casa, enquanto o suspeito sai da garagem, desafiando as ordens de parar – então o vídeo da câmera mostra a perseguição e o confronto fatal.

Russell Novak teria sido baleado durante a invasão em sua casa e mais tarde morreu, disse a polícia.