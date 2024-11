Sydney Sweeney lucrando como uma das maiores ganhadoras de sua geração

Sidney Sweeney é oficialmente a mercadoria mais quente de Hollywood, e sua conta bancária também está fervilhando – ela é agora uma das atrizes mais bem pagas de sua geração, graças a alguns grandes pagamentos em filmes.

A atriz recentemente fechou um ótimo acordo com a Lionsgate para o thriller “The Housemaid”, ganhando um salário robusto de US$ 7,5 milhões – colocando-a no mesmo nível de chefões como seu colega de elenco em “Euphoria”. Zendayaque arrecadou US$ 10 milhões com seu filme de tênis, “Challengers”.

Ao contrário de Zendaya, Sydney não começou como uma estrela infantil, então sua rápida ascensão ao topo da lista A de Hollywood nos últimos anos é realmente impressionante.

O sucesso da comédia romântica do ano passado, “Anyone But You”, realmente a colocou no mapa – Syd arrecadou US$ 2 milhões pelo filme da Sony e acrescentou outros US$ 250 mil como produtor executivo, embolsando muito dinheiro por ajudar a tirar o filme do mercado. chão.

Sydney conseguiu aquele salário gigantesco ao estrelar “Madame Web”, da Sony – e mesmo tendo fracassado, ela ainda arrecadou US$ 750 mil. Sem mencionar que ela ganhou US$ 65 mil pelo filme biográfico “Reality” e US$ 250 mil pelo filme de terror “Imaculate”.