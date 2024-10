Tatsuro Taira adoraria ver o UFC fazer uma homenagem ao Japão como Noche UFC: ‘Esse seria o meu sonho’

Como quase todo mundo que testemunhou o UFC 306 no Sphere, o desafiante peso mosca Tatsuro Taira ficou maravilhado com a grande apresentação em comemoração ao Dia da Independência do México.

Embora a produção do show tenha custado mais de US$ 20 milhões, o CEO do UFC, Dana White, assumiu como missão pessoal realizar um evento ao vivo inesquecível após a arena de US$ 2,3 bilhões com enormes telas de LED inauguradas em Las Vegas. Graças ao contrato do UFC com a MGM, White disse que o card como Sphere é “um e pronto”, mas Taira ainda tem esperança de que um dia poderá ver o UFC fazendo um show lá com uma carta de amor ao seu país de origem. do Japão.

“Isso com certeza seria um sonho, seja uma luta pelo título ou se eu estiver defendendo meu título”, disse Taira ao MMA Fighting. “Ver essa história do MMA japonês na Esfera, apresentar isso seria o meu sonho.”

Considerando quantos laços as artes marciais mantêm com o Japão, é difícil imaginar que não seria uma exploração espetacular da história para o UFC promover.

Por mais que adorasse ver os esportes de combate japoneses receberem esse tipo de destaque, Taira admite que faria qualquer coisa para conseguir uma luta em qualquer card do UFC no Sphere.

“Foi incrível, disse Taira. “Todo o evento, assim como a noite em si, foi tão impressionante e incrível. Se eles voltarem no próximo ano, eu definitivamente quero estar no card.”

Comecemos pelo princípio: Taira terá que cuidar da própria vida no sábado, no UFC Vegas 98, quando enfrentará o ex-desafiante ao título Brandon Royval na luta principal.

Apesar de nada ter sido prometido, Taira realmente acredita que uma vitória sobre um candidato consagrado como Royval provavelmente deveria colocá-lo na disputa pelo título, especialmente porque o atual campeão peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja, ainda não tem oponente para sua próxima luta.

“Sim, obviamente, espero pela luta pelo título depois disso”, disse Taira. “Será um bom confronto contra o Pantoja. Claro, focado neste, pegue este e depois pegue o Pantoja em seguida.

“A primeira é a partida do Royval em outubro. Se eu vencê-lo, estarei pronto para lutar a qualquer momento contra o campeão.”

Em 16 lutas na carreira, Taira segue invicto e atualmente está com 6 a 0 no UFC, com quatro finalizações pelo caminho.

Ele pretende estender esse stream para 17 neste fim de semana e enquanto alguns lutadores evitam falar sobre um recorde imaculado, Taira está orgulhoso de sua conquista. Na verdade, Taira espera manter esse currículo invicto até sua eventual chance de se tornar campeão do UFC.

“Estou muito orgulhoso de ainda estar invicto”, disse Taira. “Isso dá pressão adicional? A resposta seria sim. Mas, ao mesmo tempo, foi essa pressão que me trouxe até aqui. Então gosto da pressão e de estar invicto.

“Até agora estou invicto, mas o processo é basicamente um por um. Você pega esse novo oponente e se concentra nele e continua conseguindo a vitória. Esse processo me trouxe até aqui. Claro que se eu conseguir a disputa pelo título como lutador invicto e conseguir o cinturão do campeonato da mesma forma, seria um sonho de todos os fãs e lutadores, alguém a quem admirar. Então, definitivamente estou ansioso por isso.”

Quando se trata da luta contra Royval, Taira ficou definitivamente animado quando recebeu a ligação, não só porque vencer deveria deixá-lo muito mais perto do campeonato, mas ele sabe que esse é o tipo de adversário que torna as coisas emocionantes.

Royval se orgulha de ser um dos lutadores mais divertidos de todo o elenco do UFC e Taira sabe que esse tipo de estilo lhe dá muito com que trabalhar.

“Royval, definitivamente o vejo como um finalizador”, disse Taira. “Posso perceber pelas lutas dele que ele está sempre em busca desse momento. Acho que a outra coisa é a resistência dele. Isso está no nível mais alto da divisão.

“Fiquei muito animado. Fiz minha última luta contra Alex Perez, então agora estou aqui para lutar contra o número 1 do ranking [flyweight]. Então estou muito animado. “