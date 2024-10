Taylor Swfit faz Patrick Mahomes gesticular em show para dizer a Travis Kelce que ela o ama

EUSe houvesse a menor dúvida de que o amor entre Taylor Swift e Travis Kelce é inquebrável, a popular artista finalmente dissipou todos os boatos com a dedicação espetacular que deu ao namorado em seu primeiro show em Nova Orleães.

Em determinado momento do show e para surpresa de todos os ‘queridinhos’ que compareceram Superdomo César ver Taylor Swift ao vivo, eles encontraram o detalhe amoroso que a rainha do pop teve com Travis Kelce.

Taylor Swfit faz Patrick Mahomes gesticular em um show para dizer a Travis Kelce que ela o ama

A música coreografou um Patrick Mahomes jogar no exato momento em que um quarterback vai lançar a bola para dar um passe, imaginando que o recebedor não seria outro senão Travis Kelce.

O alvoroço dos fãs de música foi mais épico porque o Chefes de Kansas City jogador não esteve presente para ver o concerto da namorada, o que torna ainda mais mórbido o gesto de Taylor Swiftdemonstrando que em sua cabeça está sempre presente o amor que sente pelo namorado.

Esta manifestação pública surge poucas horas depois de a notícia ter repercutido nos meios de comunicação social ao revelarem que Travis Kelce permaneceu inabalável em seu amor por Taylor Swiftvazando vários rumores de que o Chefes O jogador rejeitou muitos avanços feitos a ele por certas mulheres com quem ele interage devido a seus compromissos fora de sua carreira esportiva.

Os sucessos de Travis Kelce e sua lealdade a Taylor Swift

Vamos lembrar disso Travis Kelce teve muitos sucessos em sua vida privada, culminando com o grande contrato que Vídeo principal deu-lhe para ser o apresentador estrela do ‘Você é mais esperto que uma celebridade?’

Esse contrato com Empresa de televisão da Amazon foi o culminar de seu grande sucesso com o podcast ‘Novas Alturas’ e sua presença mais que bem sucedida na série ‘Grotesqueria’que é transmitido em FX.