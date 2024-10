Taylor Swift admirada com a devoção dos Swifties às pulseiras da amizade

Taylor Swift reservou um momento durante o show da turnê “Eras” em Nova Orleans na noite de sexta-feira no Caesars Superdome… para compartilhar um pouco de amor com seus fãs devotos.

Dizendo que ficou profundamente emocionada com o fato de seus fãs terem “criado tradições” em meio a um “movimento de alegria em massa”… TS observou que estava maravilhada com o quão icônicas as pulseiras da amizade se tornaram entre eles.