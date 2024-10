Taylor Swift anuncia novo livro da turnê ‘Eras’ depois de se tornar a cantora mais rica

Taylor Swift encontrou novas maneiras de lucrar com sua turnê “Eras”, que já quebrou recordes… ela está lançando um livro documentando suas performances ao redor do mundo.

A cantora deve lançar o novo volume exclusivamente em Alvo para a Black Friday… junto com uma edição em CD/vinil de seu último álbum, “The Tortured Poets Department: The Anthology”.

Em um anúncio postado no Instagram na terça-feira, TS confirmou que estava caminhando para a etapa final de sua turnê “Eras” – que ela chamou de “a experiência mais maravilhosa” – com um novo projeto em seu currículo.

Ela continuou… “Eu sabia que queria comemorar as memórias que fizemos juntos de uma forma especial.”

De acordo com Taylor, o livro da turnê “Eras” dará aos fãs uma visão interna de suas “memórias mágicas” de estar na estrada… incluindo fotos nunca antes vistas do BTS, reflexões pessoais e muito mais. O livro terá 256 páginas de conteúdo… e custará US$ 39,99.