Taylor Swift chega para o jogo dos Chiefs de Travis Kelce na noite de segunda-feira

Taylor Swift está de volta em um dos Travis Kelce jogos… porque ela está em casa para assistir o jogo do Kansas City Chiefs no Monday Night Football.

O cantor acabou de aparecer no Arrowhead Stadium, em Kansas City, enquanto Travis e sua equipe se preparavam para receber o New Orleans Saints.

Taylor puxou o cabelo para cima com um rabo de cavalo… e ela está vestindo uma blusa xadrez com ombros largos e uma minissaia combinando, com botas plataforma até o joelho e bolsa.