Taylor Swift conquista o título de musicista feminina mais rica de Rihanna, com US$ 1,6 bilhão

Rihanna não tinha “Diamantes” suficientes para triunfar Taylor SwiftA rede crescente de … a estrela pop acaba de ultrapassar RiRi como a musicista feminina mais rica do mundo.

Um ano depois de Swift se juntar às fileiras dos músicos bilionários, Forbes está relatando que a cantora de “Cruel Summer” conquistou o título principal… que anteriormente pertencia a Rihanna.

De acordo com o canal, Swift agora vale cerca de US$ 1,6 bilhão… citando sua turnê “Eras”, com ingressos esgotados, como o maior impulso para seu portfólio financeiro. E Taylor fez história com seus movimentos para ganhar dinheiro… supostamente se tornando a primeira musicista a alcançar o status de bilionária principalmente por meio de sua música e shows ao vivo.

Ela também detém cerca de US$ 125 milhões em participações imobiliárias… o que também não é pouca coisa.

Rihanna, que anteriormente tinha um patrimônio líquido de US$ 1,7 bilhão graças à sua linha de cosméticos e marca de lingerie, está logo atrás de Swift na lista… com um patrimônio líquido atual de US$ 1,4 bilhão.

Das mulheres com melhor classificação na lista … Beyoncé está vários pontos abaixo, com um patrimônio líquido de $ 760 milhões. Porém, o marido de Bey Jay-Z está no topo da lista geral de músicos com US$ 2,5 bilhões… então, é seguro dizer que ela tem mais renda do que mais de 700 milhões à sua disposição.

Ainda assim, Swift não parece desacelerar tão cedo… ela está pronta para retornar para a etapa final de sua turnê “Eras” na próxima semana. Isso significa mais vendas de produtos diretamente no bolso do cantor!!