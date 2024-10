Taylor Swift e Brittany Mahomes esmagam rumores de que há uma brecha

Taylor Swift acabou com os rumores de que ela e Brittany Mahomes estavam brigando durante o jogo do Kansas City Chiefs na noite de segunda-feira contra o New Orleans Saints.

A estrela pop estava passeando por uma passarela no Arrowhead Stadium, em Kansas City, quando esbarrou em sua amiga grávida, Brittany, e as duas se abraçaram em um grande abraço.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Confira o vídeo… depois de sua calorosa saudação, Taylor e Brittany eram todos sorrisos enquanto conversavam brevemente antes de seguirem caminhos separados enquanto a multidão aplaudia e filmava o encontro com o celular.

A propósito… as duas mulheres estavam incríveis… Taylor estava vestida com um top xadrez sem alças e uma minissaia combinando, com botas plataforma até o joelho e uma bolsa pendurada no ombro.

Brittany, por outro lado, usava uma jaqueta de couro vermelha com calças de uniforme, refletindo a roupa de Brittany Spears em seu videoclipe de 2000, “Oops… I Did It Again”.

Você deve se lembrar… cresceram especulações no início de setembro de que havia uma rixa entre Taylor e Brittany depois que eles se sentaram em suítes diferentes na estreia em casa do Chiefs.

Muitos acreditaram que era por causa de suas diferentes opiniões políticas… Taylor apoia Kamala Harris, enquanto Brittany parece ser a favor de Trump.

Mas tudo isso pareceu evaporar com a pequena reunião deles durante o jogo de futebol.

Taylor Swift chegou para o Monday Night Football em Kansas City pic.twitter.com/cWwB9jV2OM – Landon Reinhardt (@landonian87) 7 de outubro de 2024

@landonian87

De sua suíte VIP, Taylor também torceu por seu namorado, o tight end do Chiefs, Travis Kelce, com seu pai, Scott Swift e o clã Kelce.

A certa altura, Brittany se juntou à Taylor and Co. na suíte e juntos torceram por Travis e Patrick Mahomes, marido quarterback do BH.

Em 2023, Taylor e Brittany eram inseparáveis ​​​​nos jogos dos Chiefs e foi assim que se sentiram novamente na noite de segunda-feira.