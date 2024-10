Taylor Swift e Travis Kelce compartilham jantar romântico em Nova York

Na noite de sábado, o casal poderoso chegou em um SUV branco com motorista até Torrisi – um restaurante italiano chique no Soho.

Taylor estava incrível em um vestido dourado com salto preto. Travis manteve o estilo casual com uma camisa polo azul clara, calça bege e tênis branco.

Como informamos, a estrela pop e o tight end do Kansas City Chiefs saímos na sexta à noite também, com seus amigos Ryan e Blake para um encontro duplo… também no SoHo.

O quarteto comeu no restaurante The Corner Store, com seus fãs entusiasmados e os paparazzi do lado de fora, capturando as estrelas para as câmeras.