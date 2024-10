Taylor Swift e Travis Kelce fazem encontro noturno no jogo pós-temporada dos Yankees

O casal poderoso está em uma suíte no Yankee Stadium assistindo os Yanks jogarem contra o Cleveland Guardians no jogo 1 da American League Championship Series na noite de segunda-feira… uma série melhor de 7 que enviará o vencedor para a World Series.

Taylor e Travis parecem ter alguns amigos na suíte… e todos estão felizes e sorridentes… com algumas bebidas geladas no balcão.

A Liga Principal de Beisebol certamente está feliz em ver Taylor e Travis no estádio… A TBS está transmitindo o jogo e a rede fez questão de exibi-los na suíte.

Este pode ser o último grito para Taylor e Travis por um tempo… ele precisa voltar à rotina esta semana, com os Chiefs prestes a começar a se preparar para um grande confronto no domingo com o San Francisco 49ers… uma revanche de o Super Bowl mais recente.