Taylor Swift e Travis Kelce tiveram duas reações diferentes ao home run

EUEstá rapidamente se tornando um hábito ver Taylor Swift e Travis Kelce em eventos esportivos fora da NFL. Depois de fazer ondas no Final do Aberto dos EUA no Queenso casal levou seu poder de estrela para o Yankee Stadium no Bronx.

Travis, natural de Westlake, Ohio e ex-aluno da Cleveland Heights High School, estava lá para torcer por seu time, o Cleveland Guardians, durante o Jogo 1 do Série do Campeonato da Liga Americana. Taylor estava ao lado do namorado, embora Nova York ocupa um lugar especial em seu coração já que ela passa grande parte do tempo na Big Apple. Ainda, uma reação reveladora dela gerou especulações que, no fundo, ela poderia ter sido torcendo secretamente pelos Yankees.

Um momento de rivalidade potencial capturado pela câmera

Após um home run dos Yankees, Travis parecia visivelmente frustrado enquanto observava o desenrolar da peça, mas Taylor não conseguiu conter sua excitação. Ela tentou esconder, mas as câmeras captaram o momento, e até os comentaristas opinaram, alegando que Taylor torceu pelos Yankees bem na frente de Travis.

Onde quer que Taylor Swift e Travis Kelce vão, eles estão com certeza roubará os holofotesmas esse momento foi outra coisa. Taylor não se conteve, deixando sua empolgação escapar, o que fez a multidão ao seu redor rir da conversa divertida.

Fazendo funcionar apesar de suas agendas lotadas

Em meio à diversão, o casal também foi flagrado sendo abertamente afetuosoenviando uma mensagem clara de que to relacionamento deles está mais forte do que nunca e encerrando quaisquer rumores de rompimento. Com Taylor fazendo uma breve pausa dela Turnê Eras antes de seu grande final, está se tornando comum ver a dupla curtindo tempo de qualidade juntos-seja em eventos esportivos ou em jantares aconchegantes com os amigos mais próximos.

Com agendas tão lotadas, nem sempre é fácil para Taylor Swift e Travis Kelce encontrar bons momentos juntos. No entanto, é claro que o casal faz funcionar, encontrar os momentos perfeitos para apoiar uns aos outros. Seja Travis assistindo aos shows de Taylor ou Taylor se tornando uma presença regular nos jogos do Kansas City Chiefs, torcendo pelo namorado, eles mostram seu compromisso um com o outro, tanto na vida pessoal quanto profissional.