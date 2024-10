Taylor Swift faz grande doação para ajuda humanitária ao furacão e se junta a outras celebridades

Taylor Swift está ajudando pessoas no sudeste dos EUA … doando muito dinheiro para alívio do furacão – e ela não é a única celebridade que oferece ajuda monetária.

O dinheiro será destinado a ajudar as comunidades a reconstruírem-se e a recuperarem, diz a organização… fornecendo alimentos essenciais às pessoas que deles necessitam depois de Helene – e do furacão Milton, agora previsto para atingir a costa esta noite ou na manhã de quinta-feira.

É uma doação enorme da estrela pop… e segue várias outras estrelas doando dinheiro – como a Rainha do Country, Dolly Partonque doou US$ 1 milhão. Dollywood igualou seu dinheiro, então ela está doando mais de US$ 2 milhões no total.