Taylor Swift foi uma influência boa ou ruim para Travis Kelce? Amigo do jogador do Chiefs revela a verdade

Do que ajuda um jogador da NFL a se envolver romanticamente com uma estrela do cinema ou da música? Há pouco mais de um ano, quando o relacionamento entre a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e a estrela pop Taylor Swift (que também é talvez a estrela mais conhecida do planeta hoje) veio à tona, houve comentários em vários lugares sobre se ela foi positiva ou negativa para ele.

Um dos casos mais famosos de relacionamento entre uma estrela da NFL e um cantor foi quando Tony Romoentão quarterback do Dallas Cowboys, fez parceria com Jéssica Simpson. Em 2007 quando os Cowboys terminaram 13-3 eles foram derrotados no jogo Divisional pelo New York Giants. E os fãs colocaram grande parte da culpa em Simpson, como na semana anterior ela e Romo saíram de férias para Los Cabos, distraindo-o do importante jogo que tinham pela frente.

Agora, os fãs tiveram reações mistas ao relacionamento entre Travis e Taylor. Embora muitos – especialmente a base de fãs devotados de Swift, os “Swifties” – tenham demonstrado um apoio esmagador ao casal, algumas pessoas acreditam que a presença de Swift pode estar distraindo Kelce e até impactando negativamente sua carreira.

Taylor é bom ou ruim para Travis?

Mas o melhor amigo de Kelce, Aric Jonesé rápido em encerrar essas reivindicações. Jones, que conhece Kelce desde o jardim de infância em Cleveland Heights, insiste que Swift não foi nada além de uma influência positiva para seu amigo de longa data. “Taylor é ótimo. Taylor é sua própria mulher”, Jones compartilhou, acrescentando que Swift é sempre bem-vinda para se juntar a eles em atividades divertidas, como noites temáticas. “No final das contas, apenas tê-la lá e ter sua presença lá é incrível. Ela está lá para torcer pelo namorado e sair com a gente e, para ser sincero, isso é o suficiente.”

A amizade de Jones com Kelce é de profunda história e lealdade. Eles passaram por tudo isso juntos e se há alguém que conhece melhor Kelce, é Jones. Sua visão sobre o relacionamento do casal pinta um quadro diferente daquele que os críticos estão promovendo. Aos olhos de Jones, Swift está longe de ser uma distração – ela é uma parceira de apoio e sua presença tanto na vida de Kelce quanto em seu grupo de amigos não passou de uma experiência positiva.

Ao longo do ano em que Kelce e Swift estão namorando, Jones passou a conhecer bem o cantor de “Karma”. Ele viu o efeito que ela teve em Kelce, tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira. E apesar dos pessimistas, Jones permanece firme em sua crença de que Swift foi um grande acréscimo à vida de Kelce. “Ela está lá para ele, e é isso que importa“, disse ele.

Considerando o vínculo estreito de Jones com Kelce, seus comentários elogiosos sobre Swift têm um peso significativo. É claro que para aqueles mais próximos de Kelce, Swift está longe de ser uma distração – ela faz parte da equipe.