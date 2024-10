Taylor Swift ilumina o palco de Miami com uma dedicatória especial que ecoa no coração de Travis Kelce

euNo último sábado, o Hard Rock Stadium se transformou no cenário perfeito enquanto Taylor Swift deslumbrava mais de 60.000 fãs durante a segunda noite de sua tão aguardada Eras Tour. A cantora de 34 anos fez um poderoso mashup de “Loml” e “White Horses”. provocando um turbilhão de emoções entre a multidão.

‘Porque eu não sou sua princesa, isso não é um conto de fadas / Vou encontrar alguém algum dia / Que possa realmente me tratar bem’ soou fortemente enquanto Swift tocava piano, seu sorriso iluminando o local. Este momento sincero está sendo interpretado como uma dedicação sutil ao namorado, o astro da NFL Travis Kelce.que, embora impossibilitado de comparecer devido a compromissos futebolísticos, esteve sem dúvida presente no coração do artista.

Taylor Swift cantando um mashup de “Loml” e “White Horses”

Um início de turnê memorável

A turnê começou com uma performance chuvosa, mas elétrica, onde Swift estreou quatro novos trajes impressionantes, incluindo um body renovado de sua era “Reputation”. O novo visual apresenta cobras douradas cintilantes, um toque refrescante que deixou os fãs entusiasmados com um possível relançamento. de seu álbum de 2017.

Entre os fãs entusiasmados estavam algumas das famílias mais famosas do mundo dos esportes, incluindo A mãe de Kelce, Donna, e seu irmão, Jason, que enfrentaram provocações divertidas online depois que circulou uma foto dele aparentemente cochilando durante o show. No entanto, fontes revelaram que foi tudo muito divertido – ele estava bem acordado!

Um casal em destaque



Embora Kelce não tenha podido comparecer ao show em Miami, ele passou a semana de despedida com o 14 vezes vencedor do Grammy na cidade de Nova York, onde foram vistos desfrutando de um passeio romântico no Yankee Stadium. As demonstrações públicas de afeto do casal apenas alimentaram especulações sobre seu relacionamento.

Com mais um show no Hard Rock Stadium antes de passar para três shows esgotados em Nova Orleans, os fãs podem esperar ainda mais surpresas de Swift enquanto ela continua sua turnê pelo país.

Como o cantor de “Bejeweled” confirmou em julho, nenhuma data adicional será adicionadatornando cada apresentação um evento imperdível para seus fãs dedicados. A emoção é palpável enquanto Taylor Swift se prepara para continuar cativando o público em todo o país!