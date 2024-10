Taylor Swift já pensando na vida depois da Eras Tour e o que fará com Travis Kelce

Taylor Swift está se preparando para um tempo de inatividade muito necessário e novas aventuras assim que sua turnê Eras Tour terminar em 2024. Depois de realizar mais de 100 shows em todo o mundo, ela está pronta para entrar em uma nova era criativa – e seus planos vão muito além da música.

Embora ela vá aos EUA e Canadá para as datas finais da turnê, Swift já está de olho nos projetos que se aprofundam na moda, na arte e até na escultura. Uma fonte disse ao The US Sun que Taylor está entusiasmada por explorar suas outras paixões criativas, dizendo: “Ela tem tido uma experiência fantástica durante esta turnê, mas também está ansiosa pelos próximos projetos em que está trabalhando..” Com anos ultrapassando seus limites artísticos, Taylor está animada para abraçar uma vida mais relaxada, mas igualmente inspiradora, após a turnê.

Mas antes de mergulhar em novas atividades criativas, Taylor está planejando umas férias merecidas com o namorado e a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Com o Super Bowl marcado para fevereiro, Taylor está esperando para ver se a temporada de Travis vai até o fim antes de passarem algum tempo de qualidade juntos.

Seu itinerário de viagem está se tornando impressionante, com paradas planejadas em Itália, Inglaterra, Paris e, posteriormente, um passeio pela Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico. Segundo a fonte, “Eles têm uma viagem marcada para a Europa… mas também na primavera para a Ásia, Austrália e algumas ilhas do Pacífico.” Eles estão até explorando opções imobiliárias no Havaí para criar um refúgio aconchegante.

Swift lançará projetos de moda e tirará férias dos sonhos

Taylor não está pensando apenas em descanso e relaxamento; ela também está canalizando sua criatividade para alguns projetos paralelos. A cantora Cruel Summer está desenvolvendo sua própria linha de moda, criando camisas, saias e vestidos exclusivos. Ela também está se interessando por arte e fotografia, com ideias para explorar ainda mais a escultura. Uma fonte disse que ela quer “passe algum tempo criando de outras maneiras além da música… com pintura, desenho, escultura e fotografia.“Swift também está trabalhando em um livro de memórias, dando aos fãs a chance de mergulhar mais fundo em seu mundo.

Travis Kelce também está causando sucesso fora dos esportes. Ele recentemente conseguiu um papel na série de terror de Ryan Murphy, Grotesquerieao lado de estrelas como Niecy Nash-Betts e Courtney B. Vance, e ainda tem um participação especial na próxima sequência de Happy Gilmore, de Adam Sandler. O tight end da NFL está se tornando uma figura procurada no entretenimento, alimentando ainda mais seu aumento de popularidade.

Apesar de todo o glamour, os planos de Taylor também incluem algumas atividades práticas. A fonte acrescentou: “Ela passará o tempo cuidando das flores, cozinhando e visitando suas diferentes casas… fazendo coisas como todo mundo faz quando tem tempo livre..” Depois de um ano tão intenso, Taylor está pronta para abraçar a simplicidade, se reconectar com suas raízes e aproveitar cada momento.