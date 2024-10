Taylor Swift não está noiva de Travis Kelce, apesar das afirmações de Troy Aikman

Taylor Swift dar Travis Kelce‘Love Story’ pode estar forte, mas o casal da lista A não está pronto para se casar … TMZ descobriu.

Uma fonte próxima ao casal disse ao TMZ…. “Não é verdade e as recentes especulações erráticas e infundadas sobre este casal estão apenas provando que a mídia e os fãs excessivamente zelosos não sabem o que está acontecendo com eles e não deveriam fazer suposições malucas baseadas em zero fatos. terminaram, agora eles estão supostamente noivos secretamente?



Esta atualização vem após o comentarista da ESPN Troy Aikman dobrou sua decisão de se referir à estrela pop como “The Missus” durante o “Monday Night Football” desta semana.

Para quem perdeu, o ex-quarterback profissional fez a observação enquanto o New Orleans Saints enfrentava o Kansas City Chiefs na segunda-feira… com o Chiefs conquistando uma vitória em casa no Arrowhead Stadium.

Depois que o comentário de Troy se tornou viral, o comentarista da ESPN defendeu que não tirou o título do nada… sugerindo no podcast “Pardon My Take” da Barstool Sports na quarta-feira que lhe disseram que o cantor e o jogador da NFL poderiam muito provavelmente estava noivo.

No entanto, parece que o informante de Troy o desencaminhou… como nos disseram, essa afirmação não poderia estar mais longe da verdade.

No entanto, Travis e Taylor estão ainda é um item … mesmo que o vencedor do Grammy perdi um casal dos jogos do tight end no início da temporada.



No entanto, ela estava presente para a grande vitória de segunda-feira… onde ela regou seu homem com todos os tipos de amor enquanto comemorava com seu ente querido.