Tnão há dúvida de que Taylor Swift e Travis Kelce são o casal do momento. É por isso que cada movimento feito pelo artista ou pelo jogador do Chiefs é sempre observado de perto pelo seu milhões de seguidores.

Depois de vencer o Super Bowlsendo apresentador, e estendendo seu contrato com o Equipe de Kansas City por mais dois anos, ele agora começa a se concentrar em seu último contrato: o personagem que interpretará Ryan Murphy novo FX série, Grotesco.

Taylor Swift teve alguma coisa a ver com a transformação exuberante de seu namorado Travis Kelce?

É por isso que seu novo visual deixou todos que o viram um pouco perplexos e, além de ser uma adaptação ao personagem que interpretará na série, a questão que desperta paixões é se Taylor Swift tinha alguma palavra a dizer sobre como ela namorado olharia durante o gravações.

Niecy Nash-Betts, que é parceira de Travis Kelce na série, já havia comentado anteriormente como foi filmar e atuar ao lado do astro dos Chiefs nos sets, mas a atriz foi além e adoçou os fãs do jogador ao compartilhar imagens do jogador. recriando seu personagem na série.

A reforma vista no vídeo postado em Instagram mostra um antes e depois de Namorado de Taylor Swift em que ele se transforma de uma pessoa em outra totalmente diferente.

Num primeiro momento vemos o Kelce todos nós sabemos. Com cabelos curtos em sua imagem habitual, enquanto posteriormente aparece com a imagem de uma pessoa esquelética, com cabelos totalmente longos, xadrez camisa e um jaqueta.

Taylor Swift teria gostado dessa nova versão de Travis Kelce se ela não soubesse que ele ficaria assim em Grotequerie?