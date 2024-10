Técnico da Colômbia acusa Bolívia de espionagem antes das eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico da seleção colombiana, Nestor Lorenzo, acusou a Bolívia de espionar sua equipe antes da partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na quinta-feira, no Estádio Municipal El Alto.

Ele disse que a Federação Colombiana de Futebol apresentará uma queixa formal sobre o assunto e apresentará provas fotográficas para fundamentar o caso.

“É uma pena que eles tenham enviado você para espionar e tudo mais”, disse Lorenzo em entrevista coletiva na quarta-feira. “Não sei de onde veio nem quem foi, mas nós o identificamos, temos fotos e vamos denunciar o caso.

“Claro que se quer treinar com a discrição que é merecida e o que aconteceu foi uma violação da privacidade da equipa. Temos fotografias de toda a pessoa, veremos como procederemos nas próximas horas”.

Nestor Lorenzo acusou a Bolívia de espionagem em sua coletiva de imprensa antes do jogo. FERNANDO CARTAGENA/AFP via Getty Images

O técnico da seleção boliviana, Oscar Villegas, minimizou a acusação de espionagem de Lorenzo, apontando que imagens dos treinos da Bolívia, realizados a portas fechadas, também vazaram.

Quando questionado sobre a suposta intenção de inflar as bolas acima do nível regulamentado para dar vantagem ao seu time, Villegas enfatizou a gravidade da situação ao observar que essas eliminatórias para a Copa do Mundo não são um “jogo casual de vizinhança”. “A FIFA e a Conmebol enviam pessoal para controlar todos os aspectos do jogo”, acrescentou.

A partida entre Bolívia e Colômbia será disputada em um estádio localizado a mais de 4 mil metros de altitude.

As acusações da Colômbia surgem poucos meses depois de ter sido revelado que o Canada Soccer utilizou drones para espionar vários adversários em várias competições. A seleção feminina de futebol da Nova Zelândia relatou pela primeira vez atividades suspeitas de drones à polícia francesa antes das Olimpíadas de Paris de 2024, antes que as autoridades rastreassem a atividade até Joseph Lombardi, membro da equipe do Canada Soccer.

Posteriormente, a FIFA emitiu ao Canada Soccer uma multa de US$ 313.000, ao mesmo tempo que deduziu seis pontos da equipe nos Jogos Olímpicos. O incidente nas Olimpíadas desenterrou o que o presidente-executivo da federação chamou de “cultura sistêmica” dentro do Canada Soccer.

Colômbia e Bolívia se enfrentaram 12 vezes desde 2003, com Los Cafeteros segurando a vantagem com um recorde de 8-1-3 (WLD). A Colômbia está atualmente em segundo lugar na classificação da Conmebol para a Copa do Mundo, enquanto a Bolívia luta em oitavo.