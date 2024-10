Técnico da Inglaterra, Lee Carsley: Não me candidatei a emprego de tempo integral

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, disse que não fez um pedido formal para se tornar o técnico permanente e acrescentou que se sente privilegiado por ter a oportunidade de dirigir a seleção principal.

Depois de comandar os sub-21 da Inglaterra desde 2021 e levá-los ao título do Campeonato Europeu de Sub-21 no ano passado, Carsley está supervisionando os jogos da Inglaterra na Liga das Nações em setembro, com o objetivo de permanecer no cargo durante todo o outono, enquanto procuram um sucessor em tempo integral para Gareth Southgate.

Enquanto o jogador de 50 anos começou sua passagem com uma vitória confortável por 2 a 0 sobre a Irlanda na Liga das Nações, seguida por outra vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia, Carsley recebeu sua primeira onda de críticas depois que a Inglaterra caiu para um surpreendente 2 a 1. derrota para a Grécia em Wembley na quinta-feira.

“Eu não me inscrevi formalmente”, disse Carsley ao talkSPORT no sábado. “Porque estive nos Sub-21.

“Estou muito feliz por fazer o meu trabalho, mas sou funcionário da Federação de Futebol (FA) e fui convidado para jogar na equipa sénior, o que é um privilégio; foi o momento de maior orgulho da minha carreira até agora.

“Realmente honrado com a oportunidade de dirigir a equipa sénior, estou numa posição muito feliz, estou por dentro e posso ver o potencial que esta equipa tem.

“Eu sempre disse que é um dos melhores empregos do futebol mundial, não há muitos empregos onde você tenha chance de vencer, acredito que o treinador que chega tem boas chances de vencer e nós merecemos o melhor que existe por aí.”

A Inglaterra, segunda colocada no Grupo F da Liga das Nações, com seis pontos em três partidas, enfrenta a Finlândia ainda neste domingo.