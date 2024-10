Técnico de Dricus du Plessis espera próxima luta de Robert Whittaker, aponta ‘falhas’ de Alex Pereira

Dricus du Plessis derrotou seu maior rival no UFC 305 e agora tem várias opções pela frente.

Em agosto passado, o campeão dos médios marcou uma finalização dramática sobre Israel Adesanya no quarto round para colocar sua rivalidade no gelo (por enquanto), e desde então está empatado com uma série de potenciais desafiantes ao título, incluindo o vencedor do confronto do UFC 308 entre Robert Whittaker e Khamzat Chimaev, uma revanche com Sean Strickland, ou ainda uma superluta com o campeão meio-pesado Alex Pereira.

O técnico de Du Plessis, Morne Visser, disse Rádio de envio eles estão esperando uma revanche, mas na verdade é contra Whittaker, que du Plessis derrotou no UFC 290. Strickland foi resoluto em afirmar que merece outra chance contra du Plessis depois de perder o título para ele por decisão dividida por pouco em seu primeiro encontro, mas Visser acha que Strickland ainda está a uma vitória de distância.

“Na verdade, ontem tive uma conversa com Dricus”, disse Visser (transcrição via Denis Shkuratov). “Eu disse a ele: ‘Só há uma coisa certa neste momento, apenas uma coisa, e é que temos que estar prontos para lutar em Sydney, em fevereiro.’ Minha opinião é que Sean está exagerando. Ele só teve uma vitória depois de Dricus, que foi contra [Paulo] Costa. Whittaker tinha dois, e acho que ele vai tentar o número três agora.

“Então, minha opinião honesta é que o próximo na fila será Whittaker em Sydney, em fevereiro. Acho que ele vai vencer Khamzat e, honestamente, acho que eles vão dar a chance a ele.”

Chimaev está invicto há 13 lutas profissionais, embora seu objetivo de se tornar campeão nos pesos médios e meio-médios tenha sido sufocado por cansativos períodos de inatividade. Quando ele entrar na jaula para lutar contra Whittaker no dia 26 de outubro, será apenas sua quarta luta desde 2020.

Apesar do burburinho ainda circulando em torno de Chimaev, Visser ainda não está convencido de que tenha as habilidades necessárias para derrotar o ex-campeão do UFC.

“Rob aprende rápido”, disse Visser. “Ele aprende com seus erros. Ele é absolutamente honesto consigo mesmo. Isso é muito, muito importante neste esporte. Se você se enganar, estará em uma grande, grande merda. Mesmo com o Dricus, quero dizer, vocês não viram o Dricus que eu treino. As pessoas estão realmente na merda no dia em que Dricus aparece em uma noite de luta. A mesma coisa vale para Rob. Eu acho que Khamzat – quero dizer, aquela luta contra [Kamaru] Usman, que é um verdadeiro meio-médio, estava perto demais para mim. A trocação dele é, na minha opinião, suspeita, o wrestling dele, ele não conseguiu fazer nada com o Usman. A trocação de Rob é fenomenal. Seu wrestling e seu trabalho de chão são incríveis. Sinceramente, acho que Khamzat está fora do seu alcance aqui. Ele tem que voltar à confusão, onde talvez tenha uma chance de se tornar algo ou se tornar um campeão.

“Nesta fase, honestamente acho que é Rob. Rob vence Khamzat e não acho que será por pontos. Ele vai moê-lo. Rob é um cara durão, inteligente e tem uma equipe inteligente por trás dele.”

Outra possibilidade de confronto que Visser discutiu foi outra luta com Adesanya. A derrota para du Plessis colocou Adesanya na primeira seqüência de derrotas de sua carreira no MMA e agora ele perdeu três de suas últimas quatro lutas, mas o desempenho de Adesanya contra du Plessis, a intensidade de sua rivalidade e as raízes nigerianas de Adesanya ainda podem ser uma vitória convincente. luta pelo campeonato.

“Acho que vamos lutar contra Izzy e Dana está falando sobre isso”, disse Visser. “Acho que a revanche que será dada ao Izzy será contra o Dricus, o que faz mais sentido para os africanos na África do Sul. Sinceramente, acho que teremos a revanche contra Izzy no próximo ano, em 2025.

“Além disso, vocês viram o Izzy que saiu lutando por Dricus, e vocês viram o Izzy que foi lutar com Sean. O Izzy que enfrentou Dricus saiu para lutar contra Dricus. Sean não tem chance contra Izzy. Esse cara era a melhor versão do Izzy que eu já vi. Então se o UFC der a revanche para ele, ótimo, mas acho que o Izzy não deveria perder tempo com merdas dessas. Acho que todos nós vimos que ele é um lutador muito superior naquela luta com Dricus.”

Quanto a Pereira, Visser afirma que uma luta com o nocauteador brasileiro foi discutida na noite do UFC 305, após du Plessis derrotar Adesanya. No entanto, eles estão mais interessados ​​em subir para desafiar Pereira pelo título dos meio-pesados ​​do que vê-lo cair para 185 libras para desafiar du Plessis.

Pereira afirmou recentemente que seu plano atual é permanecer com 205 libras, então a questão é discutível por enquanto. Caso ele e du Plessis se enfrentem, Visser está confiante de que seu lutador sairá vencedor – e não necessariamente pelo caminho que a maioria esperaria.

“No wrestling e no grappling, assim como na trocação, não é algo que você possa consertar em seis meses ou um ano”, disse Visser. “Quando você está sob pressão, seu subconsciente o coloca de volta no que você sabe, e ele não sabe quase nada quando se trata de luta livre e luta livre. E não é aí que queremos enfrentá-lo. Queremos lutar com ele onde ele é bom.

“Dricus não estará interessado em lutar com ele no chão. Gostaríamos de lutar com ele na trocação e na trocação dele tem muitas falhas. Eu o vi. Ele odeia retroceder. Ele odeia isso. Ele odeia quando você o castiga. Ele odeia quando você está no controle da luta e é assim que Dricus luta. Ele não quer lutar. Não vai ser que vamos ficar com o pé atrás e dar-lhe o que quer. Essa é a única vez que ele é bom. Eu o vi com o pé atrás, onde ele é realmente uma merda. … Neste jogo, Dricus tem trabalhado nisso desde sempre. Não há como você se tornar um lutador, um grappler ou um lutador em pé dentro de seis meses ou um ano. Isso não existe. Isso não acontece assim.”