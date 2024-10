Técnico de força e condicionamento de Wisconsin mergulha no lago após vitória no Noroeste

Os Wisconsin Badgers causaram impacto após a vitória por 23-3 sobre os Northwestern Wildcats no temporário Medicine Field no Martin Stadium.

O técnico de força e condicionamento físico de Wisconsin, Brady Collins, prometeu ao time que, se saísse vitorioso contra os Wildcats, ele daria um mergulho no Lago Michigan, que faz fronteira com o estádio.

Ele manteve sua promessa.

Cercado por pedras, Collins encontrou cuidadosamente um ponto de mergulho seguro antes de pular na água e disparar a equipe chapinhando.

De acordo com a Associated Press, o segurança de Wisconsin, Hunter Wohler, disse que Collins fez a promessa no início da semana.

“O treinador Brady é assim. Ele traz essa energia e energia todos os dias”, disse Wohler.

O quarterback de Wisconsin, Braedyn Locke, lançou 160 jardas com uma conexão de 3 jardas com Tucker Ashcraft para um touchdown na vitória.

Northwestern, que sofreu sua terceira derrota em casa na temporada, disputou sua última partida no estádio temporário. Os Wildcats sediarão seus jogos em casa restantes no Wrigley Field.

Os 5-2 Badgers retornarão a Madison na próxima semana, enfrentando o Penn State Nittany Lions na semana 9.