Técnico de Roman Dolidze confirma troca acalorada nos bastidores com Kevin Holland após luta no UFC 307

Roman Dolidze e Kevin Holland quase venceram o segundo round nos bastidores após a luta no UFC 307.

Em uma disputa de peso médio no card principal, Dolidze saiu com uma vitória por nocaute técnico no escanteio no primeiro round, depois que Holland sofreu uma lesão na costela durante uma luta de luta. Após a luta, a Sportsnet, parceira de transmissão do UFC, informou que Dolidze e Holland brigaram pelas costas. O técnico de Dolidze, Eric Nicksick, confirmou a informação e forneceu informações adicionais.

“Então eu sempre levo um chapéu extra ou alguma coisa no balde e dou para uma criança ou alguém no meio da multidão”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Então eles voltaram para os exames médicos, eu saí com [Aljamain Sterling]e eu estava dando um chapéu para um garoto que vi, e então, quando voltei para o médico, acho que Kevin e Roman… como se Kevin estivesse cantando para Roman o tempo todo na tenda médica, e então simplesmente escalou para Kevin dizendo algumas coisas realmente não muito elegantes para Roman, e então Roman ficou muito chateado e então teve que se separar.

“As emoções estão disparando naquele momento, e é uma pena, cara, porque ninguém queria lutar para acabar daquele jeito. Também não foi nossa escolha. O Kevin tomou a decisão de contar para o corner sobre a costela, fez o técnico Bob Perez tomar a decisão de manter o lutador na luta, então não fizemos nada de errado. Então, ao seguir esse caminho, fiquei bastante decepcionado.”

Nicksick e Holland construíram um relacionamento amigável ao longo dos anos e consideram Holland “um bom amigo meu”. Embora seja difícil encurralar e treinar contra um lutador que você respeita, é ainda mais difícil quando a situação fica um pouco fora de controle.

O chefe da Xtreme Couture disse que Holland entrou em contato após o incidente.

“Kevin me mandou uma mensagem e pediu desculpas”, explicou Nicksick. “Eu disse a Kevin, você sabe, ‘Eu gostaria que não chegasse a esse ponto’. Eu sei que as emoções estão altas naquele momento, mas merda, cara, é uma briga e eu gostaria que não tivesse que se transformar em dizer as coisas que ele disse.”

No momento, Nicksick e Holland estão em melhor posição, mas parece que a situação entre este último e Dolidze precisará de um pouco mais de tempo.

“Eu não diria que eles são legais, mas espero que as cabeças mais frias prevaleçam no final disso e possamos seguir em frente”, disse Nicksick.