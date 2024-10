Tekashi 6ix9ine assina novo contrato com a Kartel Music por mais de US$ 6 milhões

O rapper acaba de assinar um contrato lucrativo que prevê a gravação de um novo álbum com artistas regionais mexicanos e uma turnê pelos Estados Unidos, México e América Central e do Sul.

De acordo com o contrato, obtido pelo TMZ, Tekashi receberá US$ 1 milhão pelo álbum, que contará com 10 músicas… e ele ganhará US$ 250 mil por cada show de uma próxima turnê. Tudo isso significa que Tekashi pode embolsar mais de US$ 6 milhões.