Telhado do campo Tropicana destruído pelo furacão Milton

Pessoal em St. Petersburgo – que supostamente sofreu rajadas de até 160 km/h – capturou a destruição na noite de quarta-feira, quando a tempestade de categoria 3 chegou… e imagens e imagens mostraram pedaços do telhado do estádio balançando com o vento.

Na verdade, a instalação foi criada para ser usada como abrigo para as pessoas afetadas por Milton… já que 10.000 leitos foram colocados no campo. Também foi preparado para auxiliar socorristas e equipes de remoção de entulhos.

Aqueles que já estavam no estádio estavam seguros após o naufrágio, segundo o capitão do Fire & Rescue Garth Swingle …que disse que as pessoas dentro do Tropicana Field estavam bem.