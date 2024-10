Telhado do Tropicana Field sofre grandes danos causados ​​pelo furacão Milton

O telhado do Tropicana Field, lar dos Tampa Bay Rays, sofreu grandes danos por causa dos ventos fortes associados ao furacão Milton, que atingiu a costa do Golfo da Flórida na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3.

Fotos e vídeos nas redes sociais mostraram a maior parte do tecido que cobria o telhado abobadado arrancado.

OH MEU DEUS. Todos nós ficamos boquiabertos quando vimos isso do nosso repórter. O tecido do telhado do Tropicana Field está rasgado. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6 -Jason Adams (@JasonAdamsWFTS) 10 de outubro de 2024

O estádio em São Petersburgo foi designado como local de preparação para socorristas e serviços estaduais e locais de gerenciamento de emergência, auxiliando na remoção de entulhos. A instalação foi preparada para receber 10 mil pessoas, com berços montados na superfície de jogo.

O capitão Garth Swingle, do St. Petersburg Fire Rescue, disse à ABC News que eles têm contato com as pessoas lá dentro e estão seguros.

O telhado é feito de etileno tetrafluoroetileno (ETFE), um polímero mais forte que o vidro, mas significativamente mais leve. A estrutura de metal parecia ilesa.

As preocupações com a tempestade e seus efeitos na Flórida forçaram o cancelamento do jogo de pré-temporada de sexta-feira em Orlando entre o Magic e o New Orleans Pelicans, informou a NBA. Orlando jogou em San Antonio na noite de quarta-feira e estava programado para retornar ao centro da Flórida na quinta-feira. Um porta-voz da equipe disse que o Magic agora ficará mais um dia em San Antonio antes de partir na sexta-feira.

O Jacksonville Jaguars, da NFL, modificou seus planos de viagem para Londres na quinta-feira por causa da tempestade, adiando sua partida de Jacksonville para o final da noite. A equipe também está adiando o treino por várias horas na quinta-feira.

Inúmeros eventos universitários e de ensino médio na Flórida também foram cancelados ou adiados por causa da tempestade, que os meteorologistas dizem que provavelmente trará chuvas torrenciais em uma grande parte do estado.

O Trop é a casa dos Rays desde sua temporada inaugural nas ligas principais em 1998. O contrato atual do time lá termina em 2027.

A Associated Press contribuiu para este relatório.