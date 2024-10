Temwa Chawinga quebra recorde de pontuação em uma única temporada da NWSL

A atual atacante do Kansas City, Temwa Chawinga, quebrou o recorde de gols marcados em uma única temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino com seu 19º gol do ano na vitória de sábado sobre o Bay FC.

Chawinga marcou com um chute impressionante de longe aos 35 minutos para eclipsar o recorde que Sam Kerr estabeleceu com o Chicago Red Stars em 2019.

A internacional do Malawi está jogando sua primeira temporada na NWSL depois de chegar na entressafra vinda da Superliga Feminina Chinesa. Sua irmã mais velha, Tabitha, assinou contrato com o Lyon neste verão.

Kerr marcou 18 gols em 21 partidas da temporada regular em 2019. O 19º gol de Chawinga ocorreu em seu 24º jogo na temporada. Nem Kerr nem Chawinga marcaram nenhum de seus gols de pênalti.

Kerr continua sendo o líder da NWSL em gols na temporada regular, com 77 gols em sete temporadas.

Jeff Kassouf da ESPN contribuiu para este relatório.